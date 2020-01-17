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الولايات المتحدة تتهم الحوثيين بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية

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*يمن برس - متابعة خاصة

إتهمت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثي بإعاقة وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين لها في مختلف المناطق.



و قال مندوب الولايات المتحدة، في مجلس الأمن، شيري نورمان، خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن والتي عقدت أمس "إن بلاده لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمعاملة السيئة التي يتلقاها العاملون في المجال الإنساني، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي".



ودعا نورمان جماعة الحوثي إلى الحد من العوائق الكبيرة التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية، ويشمل ذلك رفع القيود المفروضة على الوصول وإنهاء الرسوم غير المشروعة على مشاريع المعونات".



وأضاف أن هذه العوائق لا داعي لها على الذين يقدمون المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن المعيقات التي تقوم بها جماعة الحوثي لجهود برنامج الغذاء العالمي من أجل استئناف العمل في مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة تحرم الآلاف من المحتاجين للغذاء.



وأشار نورمان خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول اليمن أن جماعة الحوثي لم تمنح تصريحًا للوصول إلى ناقلة النفط العائمة قبالة سواحل مدينة الحديدة والتي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط على متنها من أجل عمل صيانه لها حتى لا تقع كارثة بيئية في البحر.



وحذرت منظمات دولية في وقت سابق من أن تسرب النفط من السفينة سوف يصل إلى قناة السويس ويحدث ضررًا بيئيا خطيرًا.



والسفينة العائمة صافر تعود ملكيتها لشركة النفط اليمنية وهي متوقفة منذ فترة طويلة وتحتاج إلى صيانة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إتهمت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثي بإعاقة وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين لها في مختلف المناطق.و قال مندوب الولايات المتحدة، في مجلس الأمن، شيري نورمان، خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن والتي عقدت أمس "إن بلاده لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمعاملة السيئة التي يتلقاها العاملون في المجال الإنساني، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي".ودعا نورمان جماعة الحوثي إلى الحد من العوائق الكبيرة التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية، ويشمل ذلك رفع القيود المفروضة على الوصول وإنهاء الرسوم غير المشروعة على مشاريع المعونات".وأضاف أن هذه العوائق لا داعي لها على الذين يقدمون المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن المعيقات التي تقوم بها جماعة الحوثي لجهود برنامج الغذاء العالمي من أجل استئناف العمل في مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة تحرم الآلاف من المحتاجين للغذاء.وأشار نورمان خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول اليمن أن جماعة الحوثي لم تمنح تصريحًا للوصول إلى ناقلة النفط العائمة قبالة سواحل مدينة الحديدة والتي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط على متنها من أجل عمل صيانه لها حتى لا تقع كارثة بيئية في البحر.وحذرت منظمات دولية في وقت سابق من أن تسرب النفط من السفينة سوف يصل إلى قناة السويس ويحدث ضررًا بيئيا خطيرًا.والسفينة العائمة صافر تعود ملكيتها لشركة النفط اليمنية وهي متوقفة منذ فترة طويلة وتحتاج إلى صيانة.







امريكا الحوثيين المساعدات



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