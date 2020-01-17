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%20 من اليمنيين البالغين مصابون بمرض السكر

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*يمن برس - متابعة خاصة



ذكر رئيس الجمعية اليمنية للسكري، الدكتور زايد عاطف، أن ما بين 8 و10% من إجمالي عدد سكان اليمن، مصابون بالسكري، وإن نحو 20% من سكان اليمن البالغين مصابون بهذا المرض.



وأكد عاطف أن مرض السكري يتزايد يوماً إثر يوم، بين اليمنيين، الذين يعانون ظروفاً صعبة بسبب تكاليف العلاج أو مضاعفات المرض التي تصل إلى الموت.



وأرجع ذلك إلى الثقافة الغذائية غير الجيدة، والاضطرابات النفسية التي أنتجتها الحرب، والظروف المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها أغلب اليمنيين.



وكانت مدينة ذمار شهدت فعاليات اليوم المجاني لمرضى السكر بالمحافظة، الذي نظمه مستشفى الدكتور محمد المصلي، بالتنسيق مع الجمعية اليمنية لمرضى السكري، وبالتعاون مع شركة العابد، تحت شعار "يداً بيد للوقاية من داء السكري ومضاعفاته".



واستهدفت فعاليات اليوم المجاني ما يقارب 1000 مريض بالسكري من سكان مدينة ذمار والمديريات المجاورة، من خلال إجراء الفحوصات والمعاينات وتقديم الأدوية وجهاز فحص السكر بشكل مجاني، بالإضافة إلى تقديم عدد من المحاضرات للأطباء عن الدراسات الحديثة والإنتاج العلمي في مجال علاج ومكافحة السكري.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ذكر رئيس الجمعية اليمنية للسكري، الدكتور زايد عاطف، أن ما بين 8 و10% من إجمالي عدد سكان اليمن، مصابون بالسكري، وإن نحو 20% من سكان اليمن البالغين مصابون بهذا المرض.وأكد عاطف أن مرض السكري يتزايد يوماً إثر يوم، بين اليمنيين، الذين يعانون ظروفاً صعبة بسبب تكاليف العلاج أو مضاعفات المرض التي تصل إلى الموت.وأرجع ذلك إلى الثقافة الغذائية غير الجيدة، والاضطرابات النفسية التي أنتجتها الحرب، والظروف المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها أغلب اليمنيين.وكانت مدينة ذمار شهدت فعاليات اليوم المجاني لمرضى السكر بالمحافظة، الذي نظمه مستشفى الدكتور محمد المصلي، بالتنسيق مع الجمعية اليمنية لمرضى السكري، وبالتعاون مع شركة العابد، تحت شعار "يداً بيد للوقاية من داء السكري ومضاعفاته".واستهدفت فعاليات اليوم المجاني ما يقارب 1000 مريض بالسكري من سكان مدينة ذمار والمديريات المجاورة، من خلال إجراء الفحوصات والمعاينات وتقديم الأدوية وجهاز فحص السكر بشكل مجاني، بالإضافة إلى تقديم عدد من المحاضرات للأطباء عن الدراسات الحديثة والإنتاج العلمي في مجال علاج ومكافحة السكري.







مرض السكر اليمن



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