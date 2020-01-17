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عروض زواج مغرية في سوريا ومليون ليرة مكافأة

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*يمن برس - متابعات

أعلنت مطرانية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس في سوريا عن تقديمها امتيازات تساهم في مساعدة الشباب على تكاليف الزواج.



ونشرت المطرانية عبر حسابها على فيسبوك منشورا جاء فيه: "ضمن إطار تشجيعها الشباب السرياني على الزواج وتكوين عائلة، فإن مطرانية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس تقدم لشبيبتها بعض الامتيازات الخاصة، وذلك في حال تقدموا للزواج خلال العام 2020 وبشرط استمرار إقامة العائلة في نطاق أبرشية حلب وتوابعها بعد الزواج".



فقد خصصت مبلغ مليون ليرة سورية (ما يعادل 1100 دولار) لكل شخص يقدم على الزواج، إضافة إلى مغريات ما بعد الارتباط.



وتضمنت العروض ما يلي:



- اتمام طقس الزواج في كنائس حلب وتوابعها بدون أجور.



- تقديم صالات الكنيسة مجاناً لتهاني وحفلة العرس.



- تقديم مبلغ مليون ليرة سورية هدية زواج.



- تغطية إيجار المنزل لمدة عام واحد (لمن لا يملك منزلاً في حلب وتوابعها).



- تغطية مصاريف المشفى لكل الولادات.



- تغطية كاملة لحليب وحفاضات الأطفال في العام الأول من عمرهم.



- تسجيل جميع الأطفال مجاناً في مدارس الطائفة (بني تغلب الأولى والثانية) لكل سنوات الدراسة في المرحلة الابتدائية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت مطرانية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس في سوريا عن تقديمها امتيازات تساهم في مساعدة الشباب على تكاليف الزواج.ونشرت المطرانية عبر حسابها على فيسبوك منشورا جاء فيه: "ضمن إطار تشجيعها الشباب السرياني على الزواج وتكوين عائلة، فإن مطرانية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس تقدم لشبيبتها بعض الامتيازات الخاصة، وذلك في حال تقدموا للزواج خلال العام 2020 وبشرط استمرار إقامة العائلة في نطاق أبرشية حلب وتوابعها بعد الزواج".فقد خصصت مبلغ مليون ليرة سورية (ما يعادل 1100 دولار) لكل شخص يقدم على الزواج، إضافة إلى مغريات ما بعد الارتباط.وتضمنت العروض ما يلي:- اتمام طقس الزواج في كنائس حلب وتوابعها بدون أجور.- تقديم صالات الكنيسة مجاناً لتهاني وحفلة العرس.- تقديم مبلغ مليون ليرة سورية هدية زواج.- تغطية إيجار المنزل لمدة عام واحد (لمن لا يملك منزلاً في حلب وتوابعها).- تغطية مصاريف المشفى لكل الولادات.- تغطية كاملة لحليب وحفاضات الأطفال في العام الأول من عمرهم.- تسجيل جميع الأطفال مجاناً في مدارس الطائفة (بني تغلب الأولى والثانية) لكل سنوات الدراسة في المرحلة الابتدائية".







سوريا عروض زواج حلب



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