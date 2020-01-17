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كشوفات بالاسلحة المتوسطة والثقيلة التي تم حصرها في معسكرات عدن
الجمعة, 17 يناير, 2020 08:54:00 مساءً

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كشوفات بالاسلحة المتوسطة والثقيلة التي تم حصرها في معسكرات عدن
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*يمن برس - عدن
واصلت اللجنة الخاصة من التحالف بعدن زياراتها الميدانية لحصر ونقل الاسلحة المتوسطة والثقيلة بانواعها من مختلف القوات العسكرية والامنية ضمن المصفوفة الزمنية لملحق الشق العسكري لاتفاق الرياض.

وكشف تقرير ميداني عن قيام لجنة تضم فريق من التحالف بعدن وفريقين اخرين من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي النزول الى عدد من معسكرات في العاصمة عدن.

وجاء في التقرير عملية حصر للقوى البشرية وللاسلحة والذخيرة في معسكرات بدر ومعسكر اللواء الاول مشاة(جبل حديد غرب) ومعسكر اللواء الثالث حماية رئاسية ومعسكر اللواء الاول(جبل حديد شرق) حماية رئاسية (معاشيق).

وتقوم اللجنة المكلفة من التحالف بعدن بمشاركة فرق من الحكومة الشرعية والمجالس الانتقالي بالنزول الى مختلف المحافظات التي شهدت معارك بين الطرفين وذلك للقيام بتنفيذ اتفاق الرياض وملحقاته.
 
يمن برس - كشوفات بالاسلحة المتوسطة والثقيلة التي تم حصرها في معسكرات عدن



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خاص - يمن برس

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