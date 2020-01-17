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أمنية شبوة تمهل محتلي المباني الحكومية أسبوعاً واحداً لمغادرتها

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أمنية شبوة

*يمن برس - شبوة

وجهت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة (شرق اليمن )، مهلة أسبوع واحد للعناصر المسلحة التي تحتل المباني الحكومية بمدينة عتق مركز المحافظة. وأكدت اللجنة الأمنية في اجتماعها مساء أمس، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة، وإخراج العناصر المسلحة بالقوة بعد استكمال الاجراءات من النيابة العامة وإحالة المعتدين إلى القضاء. في السياق، قالت اللجنة إن عملية التبادل للأسرى مع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أتت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، وللمساعي السعودية التي تأتي في إطار تنفيذ اتفاق الرياض. وأشارت إلى إنها تعاملت بمسؤولية في قضية الأسرى بحسن المعاملة والاستعداد لإتمام عملية التبادل منذ وقت مبكر، إلا أن العرقلة كانت تأتي من طرف المجلس الانتقالي، غير إن إغلاق هذا الملف خطوة إيجابية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجهت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة (شرق اليمن )، مهلة أسبوع واحد للعناصر المسلحة التي تحتل المباني الحكومية بمدينة عتق مركز المحافظة. وأكدت اللجنة الأمنية في اجتماعها مساء أمس، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة، وإخراج العناصر المسلحة بالقوة بعد استكمال الاجراءات من النيابة العامة وإحالة المعتدين إلى القضاء. في السياق، قالت اللجنة إن عملية التبادل للأسرى مع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أتت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، وللمساعي السعودية التي تأتي في إطار تنفيذ اتفاق الرياض. وأشارت إلى إنها تعاملت بمسؤولية في قضية الأسرى بحسن المعاملة والاستعداد لإتمام عملية التبادل منذ وقت مبكر، إلا أن العرقلة كانت تأتي من طرف المجلس الانتقالي، غير إن إغلاق هذا الملف خطوة إيجابية.







شبوة اللجنة الأمنية عتق



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