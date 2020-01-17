وفاة فنان سوري بشكل مفاجئ أثناء التصوير

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*يمن برس - متابعات

توفي الممثل السوري الشاب محمود بلال، جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة أثناء تصويره مشاهد من مسلسل "عروس بيروت" الجزء الثاني.



وفجع الموت أسرة مسلسل "عروس بيروت"، بعد الإعلان عن وفاة الفنان السوري، الذي يشارك في العمل، على إثر وعكة صحية مفاجئة أثناء التصوير، ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجة بلال الذي توفي بشكل سريع.



وكان الفنان محمود بلال قد أطل ببعض المشاهد في مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نجاحات كبيرة.



ونعاه عدد كبير من الفنانين وكل أسرة المسلسل، داعين له بالرحمة والمغفرة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توفي الممثل السوري الشاب محمود بلال، جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة أثناء تصويره مشاهد من مسلسل "عروس بيروت" الجزء الثاني.وفجع الموت أسرة مسلسل "عروس بيروت"، بعد الإعلان عن وفاة الفنان السوري، الذي يشارك في العمل، على إثر وعكة صحية مفاجئة أثناء التصوير، ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجة بلال الذي توفي بشكل سريع.وكان الفنان محمود بلال قد أطل ببعض المشاهد في مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نجاحات كبيرة.ونعاه عدد كبير من الفنانين وكل أسرة المسلسل، داعين له بالرحمة والمغفرة.







سوريا فنان محمود بلال



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