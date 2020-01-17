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انهيار مخيف وغير مسبوق للريال اليمني الليلة في عدن (أسعار الصرف)
الجمعة, 17 يناير, 2020 10:01:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني تراجعه بشكل مخيف أمام العملات الأجنبية اليوم الجمعة في عدن وسط استقرار نسبي في العاصمة صنعاء.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لسعر صرف الريال في صنعاء وعدن.
صنعاء
الدولار
شراء: 585
بيع: 588
السعودي
شراء: 154
بيع: 154.5
عدن
الدولار
شراء: 644
بيع: 648
السعودي
شراء: 170
بيع: 171
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