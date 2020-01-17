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رئيس مجلس النواب يعزي علي البخيتي
الجمعة, 17 يناير, 2020 10:15:00 مساءً

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رئيس مجلس النواب يعزي علي البخيتي

*يمن برس - خاص
عزى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني الناشط و السياسي اليمني علي البخيتي في وفاة والده. 

وقال الشيخ البركاني في تغريدة له على حسابه في تويتر "‏الأخ العزيز علي ناصر البخيتي المحترم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نباء وفاة المغفور له والدكم الشيخ ناصر قائد البخيتي، وإننا إذ نعزيكم وجميع أفراد الأسرة سائلين الله أن يتغمده بواسع الرحمة ويلهمكم الصبر والسلوان 
إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان والد السياسي اليمني علي البخيتي قد توفي صباح اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء بنوبة قلبية مفاجئة.


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خاص - يمن برس

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