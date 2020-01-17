العثور على لغم بحري إيراني الصنع قرب جزيرة في الحديدة

*يمن برس - متابعة خاصة
عثرت الفرق الهندسية في الجيش الوطني، على لغم بحري حراري زرعه الحوثيون، في مياه البحر الأحمر، بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.
وقال الموقع الرسمي للجيش، الجمعة، إن الحوثيين زرعوا اللغم البحري الذي يعمل بالحرارة، قرب جزيرة "زرباط "التابعة لمحافظة الحديدة.
وأكد أنه تبين بعد فحص اللغم أنه إيراني الصنع، موضحاً أنه تم إتلاف اللغم من قبل الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة بعد تأمين المنطقة.
وكان تقرير أممي، قد أكد ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، مشيراً لامتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وألغاماً بحرية ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه.
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