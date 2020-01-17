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هذه آخر عملية سرية لسليماني في اليمن قبل مقتله

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*يمن برس - خاص



كشف مركز أبعاد للدراسات والبحوث عن آخر عمليات قائد فيلق القدس في الحري الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في اليمن.



وقال المركز في دراسة حصل "يمن برس" على نسخة منها إن آخر عمليات قاسم سليماني في اليمن كانت "الإشراف على تسليم الحوثيين منظومة دفاع جوي.



وأشار في الدراسة التي حملت عنوان "نفوذ إيران في اليمن بعد سليماني.. الحوثيون بين الاحتواء والانتقام للجنرال" إلى أن الحوثيين يسعون "للعودة إلى باب المندب استعدادا لأي مواجهة محتملة بين إيران وأمريكا".



ولفت إلى أن الوحدة (190) في فيلق القدس التي مهمتها تهريب السلاح إلى الحوثيين كانت تحظى بإشراف مباشر من سليماني وخلفه قاآني.



ووصفت الدراسة مقتل سليماني بأنه نقطة تحول كبيرة قد تنعكس على أمن الخليج واليمن"، متوقعة أن "إيران ستضاعف نفوذها في اليمن كتعزيز لخطوطها الأمامية".



وأشارت إلى أن انعكاسات مقتل سليماني على تحركات الحوثي خلال الفترة القادمة يحكمها مدى تحقق أيا من السيناريوهات التي تتأرجح بين تخفيف التصعيد والمواجهة بين إيران وأميركا في المنطقة.



وقُتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في قصف صاروخي استهدف، في الثاني من الشهر الجاري موكبه في مطار بغداد الدولي.



وليلة مقتل سليماني، استهدفت ضربة أميركية في اليمن الضابط الإيراني عبد الرضا شهلائي وهو ممول وقائد رئيسي لقوة القدس الإيرانية الناشطة في اليمن لكنها لم تنجح في قتله.



وسبق أن عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى شهلائي وتعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف مركز أبعاد للدراسات والبحوث عن آخر عمليات قائد فيلق القدس في الحري الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في اليمن.وقال المركز في دراسة حصل "يمن برس" على نسخة منها إن آخر عمليات قاسم سليماني في اليمن كانت "الإشراف على تسليم الحوثيين منظومة دفاع جوي.وأشار في الدراسة التي حملت عنوان "نفوذ إيران في اليمن بعد سليماني.. الحوثيون بين الاحتواء والانتقام للجنرال" إلى أن الحوثيين يسعون "للعودة إلى باب المندب استعدادا لأي مواجهة محتملة بين إيران وأمريكا".ولفت إلى أن الوحدة (190) في فيلق القدس التي مهمتها تهريب السلاح إلى الحوثيين كانت تحظى بإشراف مباشر من سليماني وخلفه قاآني.ووصفت الدراسة مقتل سليماني بأنه نقطة تحول كبيرة قد تنعكس على أمن الخليج واليمن"، متوقعة أن "إيران ستضاعف نفوذها في اليمن كتعزيز لخطوطها الأمامية".وأشارت إلى أن انعكاسات مقتل سليماني على تحركات الحوثي خلال الفترة القادمة يحكمها مدى تحقق أيا من السيناريوهات التي تتأرجح بين تخفيف التصعيد والمواجهة بين إيران وأميركا في المنطقة.وقُتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في قصف صاروخي استهدف، في الثاني من الشهر الجاري موكبه في مطار بغداد الدولي.وليلة مقتل سليماني، استهدفت ضربة أميركية في اليمن الضابط الإيراني عبد الرضا شهلائي وهو ممول وقائد رئيسي لقوة القدس الإيرانية الناشطة في اليمن لكنها لم تنجح في قتله.وسبق أن عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى شهلائي وتعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.







اليمن سليماني الحوثي



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