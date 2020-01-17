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فرنسا تنشر منظومة رادار متطورة في السعودية

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*يمن برس - متابعات

نشرت فرنسا منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر الفائت.



المبادرة الفرنسية لم يتم الاعلان عنها من قبل.. لكن مسؤولون فرنسيون أكدوا أنه تم نشر المنظومة في اطار قوة مهام جاجوار، ولم يفصحوا عن مزيد من التفاصيل.



وكانت فرنسا قد اتهمت إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره.



وفي وقت متاخر أمس الخميس، قال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي: "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نشرت فرنسا منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر الفائت.المبادرة الفرنسية لم يتم الاعلان عنها من قبل.. لكن مسؤولون فرنسيون أكدوا أنه تم نشر المنظومة في اطار قوة مهام جاجوار، ولم يفصحوا عن مزيد من التفاصيل.وكانت فرنسا قد اتهمت إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره.وفي وقت متاخر أمس الخميس، قال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي: "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية".







السعودية فرنسا رادار



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