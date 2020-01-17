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سلوكيات خاطئة تعرضك للاختناق أثناء الاستحمام.. كيف تتجنبها؟

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*يمن برس - متابعة خاصة



يتعرض البعض إلى الاختناق أثناء الاستحمام نتيجة اتباع عدد من السلوكيات الخاطئة، وربما يتطور الأمر ليصل إلى الوفاة المبكرة في حال عدم إنقاذ المصاب. ومن بين السلوكيات الخاطئة تشغيل سخان المياه لفترات طويلة، واستعمال المياه الساخنة وليست الدافئة.



سخان المياه



نقل موقع "الكونسلتو" الأميركي، عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك أكثر من 400 أميركي يتعرض للوفاة الناتجة عن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، والذي يتراكم داخل سخان المياه بعد تشغيله فترة طويلة، ولا سيما طوال مدة الاستحمام بهدف تسخين المياه باستمرار.



ويعمل غاز أول أكسيد الكربون على منع وصول الأكسجين إلى الجسم بشكل كافي، ومن ثم يمكن أن يتعرض الشخص للاختناق، كذلك فإن تنفس الجزيئات الموجودة بغاز أول أكسيد الكربون، يجعلها تعلق في هيموغلوبين الدم، ويصبح الدم غير قادرًا على حمل الأكسجين وتوصيله إلى أعضاء الجسم المختلفة. ويُنصح بالتوقف عن تشغيل سخان المياه بشكل متواصل، واستخدامه لتسخين المياه لفترة محددة فقط، ثم غلقه.



بخار الماء الساخن



يؤدي تراكم بخار الماء أثناء الاستحمام إلى صعوبة التنفس بشكل سليم، خاصة إن زادت المدة عن 15-20 دقيقة بحد أقصى، ومن ثم ربما يتعرض الشخص إلى الاختناق، لذا يجب الابتعاد عن استخدام الماء الساخن فترة طويلة، واستبدالها بالماء الدافئ، وتقليل فترة التعرض للبخار، وفقا لموقع "Medical News Today".

أشخاص ممنوعون من الاستحمام بالماء الساخن

-الحوامل

-مرضى القلب

-مرضى ضغط الدم المنخفض أو المرتفع

-متناولو المضادات الحيوية وبعض الأدوية الأخرى

-مرضى الصرع





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يتعرض البعض إلى الاختناق أثناء الاستحمام نتيجة اتباع عدد من السلوكيات الخاطئة، وربما يتطور الأمر ليصل إلى الوفاة المبكرة في حال عدم إنقاذ المصاب. ومن بين السلوكيات الخاطئة تشغيل سخان المياه لفترات طويلة، واستعمال المياه الساخنة وليست الدافئة.سخان المياهنقل موقع "الكونسلتو" الأميركي، عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك أكثر من 400 أميركي يتعرض للوفاة الناتجة عن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، والذي يتراكم داخل سخان المياه بعد تشغيله فترة طويلة، ولا سيما طوال مدة الاستحمام بهدف تسخين المياه باستمرار.ويعمل غاز أول أكسيد الكربون على منع وصول الأكسجين إلى الجسم بشكل كافي، ومن ثم يمكن أن يتعرض الشخص للاختناق، كذلك فإن تنفس الجزيئات الموجودة بغاز أول أكسيد الكربون، يجعلها تعلق في هيموغلوبين الدم، ويصبح الدم غير قادرًا على حمل الأكسجين وتوصيله إلى أعضاء الجسم المختلفة. ويُنصح بالتوقف عن تشغيل سخان المياه بشكل متواصل، واستخدامه لتسخين المياه لفترة محددة فقط، ثم غلقه.بخار الماء الساخنيؤدي تراكم بخار الماء أثناء الاستحمام إلى صعوبة التنفس بشكل سليم، خاصة إن زادت المدة عن 15-20 دقيقة بحد أقصى، ومن ثم ربما يتعرض الشخص إلى الاختناق، لذا يجب الابتعاد عن استخدام الماء الساخن فترة طويلة، واستبدالها بالماء الدافئ، وتقليل فترة التعرض للبخار، وفقا لموقع "Medical News Today".أشخاص ممنوعون من الاستحمام بالماء الساخن-الحوامل-مرضى القلب-مرضى ضغط الدم المنخفض أو المرتفع-متناولو المضادات الحيوية وبعض الأدوية الأخرى-مرضى الصرع







الاستحمام أخطار تجنبها



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