مقتل شاب يمني بطريقة مروعة في اليونان

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*يمن برس - متابعة خاصة

كشفت الشرطة اليونانية، الجمعة، عن مقتل شاب يمني طعناً على يد مسلحين في جزيرة ليسبوس اليونانية.



وأوضحت وفقاً لموقع "مهاجر نيوز" الذي يهتم بأخبار المهاجرين حول العالم، أن مهاجرا يمنياً يبلغ من العمر 20 عاماً، لقي حتفه الخميس، متأثراً بجراح أصيب بها بعد تعرضه للطعن في مخيم موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية.



وأشارت إلى أنه تم نقل الشاب اليمني إلى مستشفى في الجزيرة، ولكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.



ولم تذكر الشرطة اليونانية بعد تفاصيل الجريمة ودوافعها، ولكنها قامت بعمليات اعتقال في المخيم دون ذكر هوية الجاني.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت الشرطة اليونانية، الجمعة، عن مقتل شاب يمني طعناً على يد مسلحين في جزيرة ليسبوس اليونانية.وأوضحت وفقاً لموقع "مهاجر نيوز" الذي يهتم بأخبار المهاجرين حول العالم، أن مهاجرا يمنياً يبلغ من العمر 20 عاماً، لقي حتفه الخميس، متأثراً بجراح أصيب بها بعد تعرضه للطعن في مخيم موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية.وأشارت إلى أنه تم نقل الشاب اليمني إلى مستشفى في الجزيرة، ولكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.ولم تذكر الشرطة اليونانية بعد تفاصيل الجريمة ودوافعها، ولكنها قامت بعمليات اعتقال في المخيم دون ذكر هوية الجاني.







اليونان شاب يمني قتل



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