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مسؤول حكومي يتوقع نهاية الحرب في اليمن العام الجاري
السبت, 18 يناير, 2020 12:40:00 صباحاً

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مسؤول حكومي يتوقع نهاية الحرب في اليمن العام الجاري
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*يمن برس - متابعة خاصة
توقع رئيس لجنة السياسة والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى، علوى الباشا، أن يشهد العام الجارى تسوية للأزمة اليمني خاصة بعد توتر الأوضاع بين إيران وأمريكا حد وصفه.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، عن الباشا قوله "إن هناك تزايد لحالة التذمر من قبل الشعب اليمني تجاه الحوثيين، موضحا أن هناك أهمية لتنفيذ نتائج مباحثات استوكهولم، لاتخاذ خطوات أخرى في حل الأزمة.

وأكد وفقاً للصحيفة المصرية أن اليمن لا تزال تعاني بسبب جماعة الحوثي، موضحا أن الحل السلمي هو الطريق الأمثل لإنهاء الأزمة وتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، من خلال المشاركة في السلطة بين الحكومة والحوثيين، شرط أن يتم تسليم السلاح إلى الجيش الوطني وإنهاء كافة مظاهر التسليح غير الشرعي.

 


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خاص - يمن برس

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