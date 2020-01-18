"mbc" تحسم الجدل حول استمرار نانسي في برنامج "ذا فويس كيدز"

*يمن برس - متابعات
نفى مدير البرامج الترفيهية في "إم بي سي"، أليكس معوشي، انسحاب نانسي عجرم من برنامج "ذا فويس كيدز" التي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به، إلى جانب كل من الفنان محمد حماقي والفنان عاصي الحلاني.
وقال "معوشي" في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ" :"نانسي عجرم باقية، والأقاويل التي تتردد غير صحيحة".
ولفت إلى أن نانسي عجرم ستصور في 24 فبراير/ شباط المقبل، الحلقة النصف نهائية، وفي 7 مارس/ آذار الحلقة النهائية.
وأضاف أن الفنانة اللبنانية ستشارك في الموسم الرابع والمقبل من البرنامج.
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