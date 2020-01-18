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الجيش المصري يفاجئ الخبراء العسكريين بامتلاكه "دبابات طائرة"

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*يمن برس - متابعات



أفادت صحيفة روسية بظهور طائرات الهليكوبتر من طراز "مي-24" خلال مناورات "قادر 2020" المصرية.



وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن ظهور هذه المروحيات خلال المناورات العسكرية المصرية أدهش الخبراء العسكريين الكثيرين لأنه لم يتم الإعلان عن وجود مروحيات "مي-24" ضمن القوات الجوية المصرية.



وتُسمّى طائرات الهليكوبتر "مي-24" بـ"الدبابات الطائرة". ويبلغ وزن هذه المروحية عند الإقلاع 11200 كيلوغرام. ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 4500 متر، وتطير بسرعة 320 كيلومترا في الساعة. ويبلغ مداها نحو 600 كيلومتر. ويقودها طاقم متكون من شخصين.



أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفع رشاش عيار 12.7 ملم، وصواريخ "شتورم في" الموجهة المضادة للدروع. ويمكنها أيضا أن تستخدم الصواريخ غير الموجهة والقنابل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت صحيفة روسية بظهور طائرات الهليكوبتر من طراز "مي-24" خلال مناورات "قادر 2020" المصرية.وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن ظهور هذه المروحيات خلال المناورات العسكرية المصرية أدهش الخبراء العسكريين الكثيرين لأنه لم يتم الإعلان عن وجود مروحيات "مي-24" ضمن القوات الجوية المصرية.وتُسمّى طائرات الهليكوبتر "مي-24" بـ"الدبابات الطائرة". ويبلغ وزن هذه المروحية عند الإقلاع 11200 كيلوغرام. ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 4500 متر، وتطير بسرعة 320 كيلومترا في الساعة. ويبلغ مداها نحو 600 كيلومتر. ويقودها طاقم متكون من شخصين.أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفع رشاش عيار 12.7 ملم، وصواريخ "شتورم في" الموجهة المضادة للدروع. ويمكنها أيضا أن تستخدم الصواريخ غير الموجهة والقنابل.







مصر الجيش المصري قادر 2020



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