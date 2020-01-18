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5 تمارين للتخلص من الآم الظهر لكبار السن

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*يمن برس - متابعات



من أكثر الآلام شيوعًا لدى كبار السن هي آلام الظهر ، فهم الأكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة و ذلك لضعف عضلاتهم مع التقدّم في العمر أو بسبب إصابتهم بأمراض عديدة مثل مرض هشاشة العظام، و الروماتيزم و غيرها من الأسباب مثل انسكار إحدى فقرات العمود الفقري أو تمزق عضلات وأوتار الظهر. و لأن الآم الظهر مؤلمة جدًا و تعوقهم عن أداء الكثير من المهام اليومية أو حتى المشي و التنقل من مكان لأخر، التمارين الرياضية اساسية للتخلص من الآم الظهر لكبار السن و لتسريع الشفاء و التقليل من إجهاد العضلات و إستعادة النشاط و حالته الصحية الجيدة.



تعرّفي على طريقة تأدية التمارين الرياضية التي يمكنك أن تمارسيها في المنزل و شاهدي الصور التي تحددّ لك الوضعيات الصحيحة.



و لكن قبل أن بقوم المسنّ بأي تمرين، من الضروري إستشارة الطبيب المختص او اختصاصي رياضة ليعلمه بالتمارين الصحيحة لعلاج الآم الظهر.



التمرين الاول

يعمل هذا التمرين على تقوية العمود الفقري و أسفل الظهر. كما ينشطّ الدورة الدموية في منطقة العمود الفقري وبالتالي يخففّ الشدّ العضلي و الألم.



إستلقي على بطنك و دعي أصابع قدميك منبسطة على الأرض. إجعلي المفرفقين بمحاذاة الكتفين و اسندي الجزء العلوي من الجسم على الذراعين و اجعلي الساقين قريبتين من بعضهما البعض. خذي نفسًا عميقًا و بطيئًا و ارفعي الرأس و الصدر و البطن الى الأعلى. ببطء ارجعي الجذع للخلف بمساعدة الذراعين. بعدها، قومي بإرخاء البطن و الرأس للأسفل باتجاه الرأس.



قومي بهذا التمرين بصورة بطيئة وبحرص، و إذا كنت تشعرين بالراحة عند قيامك بهذا التمرين كررّيه أكثر من مرة، و لكن لمن لديه إصابة مزمنة في الظهر، ننصحه بتجنبّ هذا التمرين.



التمرين الثاني

إركعي على ركبتيك وضعي كفيك أيضا على السجادة، قوّسي ظهرك ببطء الى أن تصبح الوضعية كشكل جلسة القطة. إرفعي صدرك للأعلى بعيدًا عن بطنك وإزفري، ثم قلّصي البطن بلطف وأنزلي الصدر للراحة استنادًا إلى الفخذين. كرّري الطريقة على الأقل ل 10 مرات.



التمرين الثالث

يمكنك القيام بهذا التمرين إما وقوفًا أو جلوسًا على الكرسي حسب قدرتك. إثني الظهر إلى الوراء ببطء مع وضع الكتفين على جانبي الوسط. كرّري التمرين كما في الصورة مرّات عدة.



التمرين الرابع

قومي بالاستلقاء على ظهرك مع ثني الركبتين كذلك ثني كل من الذراعين على الصدر. إرفعي الجزء العلوي و رأسك قليلاً و حافظي على هذه الوضعية حوالي 2-4 ثواني ثم عودي إلى وضع البدء مع التكرار حوالي 10 مرات.



التمرين الخامس

إرتكزي على كفي يدك وركبتيك، إرفعي قدمك اليمنى واثنيها و مدّيها في الهواء كما تظهر لك الصورة. بدّلي بين القدمين وكرّري التمرين لكل قدم حسب قدرتك.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك من أكثر الآلام شيوعًا لدى كبار السن هي آلام الظهر ، فهم الأكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة و ذلك لضعف عضلاتهم مع التقدّم في العمر أو بسبب إصابتهم بأمراض عديدة مثل مرض هشاشة العظام، و الروماتيزم و غيرها من الأسباب مثل انسكار إحدى فقرات العمود الفقري أو تمزق عضلات وأوتار الظهر. و لأن الآم الظهر مؤلمة جدًا و تعوقهم عن أداء الكثير من المهام اليومية أو حتى المشي و التنقل من مكان لأخر، التمارين الرياضية اساسية للتخلص من الآم الظهر لكبار السن و لتسريع الشفاء و التقليل من إجهاد العضلات و إستعادة النشاط و حالته الصحية الجيدة.تعرّفي على طريقة تأدية التمارين الرياضية التي يمكنك أن تمارسيها في المنزل و شاهدي الصور التي تحددّ لك الوضعيات الصحيحة.و لكن قبل أن بقوم المسنّ بأي تمرين، من الضروري إستشارة الطبيب المختص او اختصاصي رياضة ليعلمه بالتمارين الصحيحة لعلاج الآم الظهر.التمرين الاوليعمل هذا التمرين على تقوية العمود الفقري و أسفل الظهر. كما ينشطّ الدورة الدموية في منطقة العمود الفقري وبالتالي يخففّ الشدّ العضلي و الألم.إستلقي على بطنك و دعي أصابع قدميك منبسطة على الأرض. إجعلي المفرفقين بمحاذاة الكتفين و اسندي الجزء العلوي من الجسم على الذراعين و اجعلي الساقين قريبتين من بعضهما البعض. خذي نفسًا عميقًا و بطيئًا و ارفعي الرأس و الصدر و البطن الى الأعلى. ببطء ارجعي الجذع للخلف بمساعدة الذراعين. بعدها، قومي بإرخاء البطن و الرأس للأسفل باتجاه الرأس.قومي بهذا التمرين بصورة بطيئة وبحرص، و إذا كنت تشعرين بالراحة عند قيامك بهذا التمرين كررّيه أكثر من مرة، و لكن لمن لديه إصابة مزمنة في الظهر، ننصحه بتجنبّ هذا التمرين.التمرين الثانيإركعي على ركبتيك وضعي كفيك أيضا على السجادة، قوّسي ظهرك ببطء الى أن تصبح الوضعية كشكل جلسة القطة. إرفعي صدرك للأعلى بعيدًا عن بطنك وإزفري، ثم قلّصي البطن بلطف وأنزلي الصدر للراحة استنادًا إلى الفخذين. كرّري الطريقة على الأقل ل 10 مرات.التمرين الثالثيمكنك القيام بهذا التمرين إما وقوفًا أو جلوسًا على الكرسي حسب قدرتك. إثني الظهر إلى الوراء ببطء مع وضع الكتفين على جانبي الوسط. كرّري التمرين كما في الصورة مرّات عدة.التمرين الرابعقومي بالاستلقاء على ظهرك مع ثني الركبتين كذلك ثني كل من الذراعين على الصدر. إرفعي الجزء العلوي و رأسك قليلاً و حافظي على هذه الوضعية حوالي 2-4 ثواني ثم عودي إلى وضع البدء مع التكرار حوالي 10 مرات.التمرين الخامسإرتكزي على كفي يدك وركبتيك، إرفعي قدمك اليمنى واثنيها و مدّيها في الهواء كما تظهر لك الصورة. بدّلي بين القدمين وكرّري التمرين لكل قدم حسب قدرتك.







تمارين آلام الظهر المسنين



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