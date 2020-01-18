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تراجع كارثي للريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية وسط مخاوف من تردي الوضع الاقتصادي (السعر اليوم)
السبت, 18 يناير, 2020 02:07:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
شهد الريال اليمني تراجعا ملحوظاً مقابل الدولار والعملات الأجنبية وسط مخاوف من تردي الاقتصاد المحلي نتيجة الإجراءات التعسفية من قبل الحوثيين لا سيما في الفترة الأخيرة
وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 18 يناير 2020 كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 168.5
الدولار 640
الإماراتي : 171.5
العماني : 1643
ذهب كسر 21 : 26,800
(( أسعار البيع ))
السعودي : 169.2
الدولار : 645
الإماراتي : 173
العماني 1665
ذهب كسر 21 : 27,100
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