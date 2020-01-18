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اغتيال اثنين من أبرز قــادة الحوثيين في إب(أسماء+صور)
السبت, 18 يناير, 2020 02:34:00 مساءً

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قيادي حوثي تم اغتياله في إب
قيادي حوثي تم اغتياله في إب

*يمن برس -إب
اغتيل قياديان حوثيان برصاص مسلحين مجهولين، مساء أمس الجمعة ، في محافظة إب، وسط اليمن.
 
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال قياديين حوثيين في مركز محافظة إب، ولاذوا بالفرار.
 
وأكدت المصادر أن القياديين الحوثيين الذين تم اغتيالهما هما "مرتضى عبدالله حمود المساوى" مشرف الحوثيين الاجتماعي في مديرية المشنة،والقيادي في محاكم الحوثيين الخاصة "المظالم" أبو عناد، وتم تصفيتهما بالرصاص الحي في شارع تعز بمديرية الظهار.
 
وتأتي الحادثة في ظل خلافات محتدمة وتصفيات شبه يومية بين أجنحة المليشيا في محافظة إب، نتيجة خلافات على النفوذ والاتاوات المالية.
يمن برس - اغتيال اثنين من أبرز قــادة الحوثيين في إب(أسماء+صور)



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خاص - يمن برس

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