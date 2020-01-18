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وفاة أقصر رجل في العالم ..تعرف عليه!

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موسوعة جينيس حول أقصر رجل في العالم

*يمن برس -متابعة خاصة

توفي خاغيندرا ثابا ماغار، أقصر رجل قادر على المشي في العالم، وذلك عن عمر ناهز سبعة وعشرين عاما، في أحد المستشفيات نيبال.



وقال شقيقه ماهيس في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية"لقد توفي يوم الجمعة".



ووفقا للتقارير، فإن خاغيندرا البالغ طول قامته 67,08 سنتيمترا، توفي جراء إصابته بالتهاب رئوي في مدينة بوخارا حيث كان يعيش مع أهله.



وقد أدخل المستشفى مرات عدة جراء الالتهاب الرئوي، لكن هذه المرة طالت الإصابة قلبه.



وأدرج اسم خاغيندرا ثابا ماغار في موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة أولى في 2010 بعيد عيد ميلاده الثامن عشر، بصفته أقصر رجل قادر على المشي في العالم.



بعدها "انتُزع" منه هذا اللقب وانتقل لمواطنه شاندرا باهادور دانغي الذي كان طول قامته يبلغ 54,6 سنتيمترا، إلى أن استعاد خاغيندرا لقبه إثر وفاة شاندرا سنة 2015.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توفي خاغيندرا ثابا ماغار، أقصر رجل قادر على المشي في العالم، وذلك عن عمر ناهز سبعة وعشرين عاما، في أحد المستشفيات نيبال.وقال شقيقه ماهيس في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية"لقد توفي يوم الجمعة".ووفقا للتقارير، فإن خاغيندرا البالغ طول قامته 67,08 سنتيمترا، توفي جراء إصابته بالتهاب رئوي في مدينة بوخارا حيث كان يعيش مع أهله.وقد أدخل المستشفى مرات عدة جراء الالتهاب الرئوي، لكن هذه المرة طالت الإصابة قلبه.وأدرج اسم خاغيندرا ثابا ماغار في موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة أولى في 2010 بعيد عيد ميلاده الثامن عشر، بصفته أقصر رجل قادر على المشي في العالم.بعدها "انتُزع" منه هذا اللقب وانتقل لمواطنه شاندرا باهادور دانغي الذي كان طول قامته يبلغ 54,6 سنتيمترا، إلى أن استعاد خاغيندرا لقبه إثر وفاة شاندرا سنة 2015.







أقصر رجل العالم وفاة



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