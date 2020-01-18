قوات تابعة للحزام الأمني تقطع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي عدن وأبين

*يمن برس -أبين
منعت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي،اليوم، مرور المركبات من وإلى محافظتي عدن وأبين (جنوب اليمن)، احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة.
ونقل (المشهد الخليجي) عن شهود عيان قولهم : إن أفراداً من قوات الحزام الأمني نصبوا عدد من النقاط الأمنية في مدخل الشيخ سالم وكذا في منطقة دوفس في أبين ومنعوا دخول المركبات إلى أبين أو خروجها باتجاه العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار الشهود إلى أن المركبات وخاصة شاحنات نقل البضائع شوهدت وهي متوقفة على جانبي الطريق الرابط بين محافظتي أبين وعدن جراء منعها من المرور.
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