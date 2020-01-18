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تعز ..طقم قائد عسكري يتعرض لحادث مروري مروع وسقوط عدد من الضحايا

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تعز

*يمن برس -خاص

تعرض طقم عسكري يتبع أحد قادات الجيش الوطني في تعز لحادث مروري مروع أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في منطقة الضباب غربي المحافظة.



وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن طقما عسكريا تابع لقائد جبهة الصياحي انقلب اليوم السبت في منطقة الضباب مما أدى إلى وفاة جندي وإصابة 3 آخرين .



وأوضح المصدر أن الحادث المروري الذي تعرض له الطقم بالقرب من نقطة الهنجر أدى إلى وفاة جندي _لم تتوفر معلومات حول اسمه _ وإصابة كل من "سامي سعيد" ومحمد أحمد وكذلك الجندي ياسين الحمادي ، مشيرا إلى أنه تم إسعاف المصابين المستشفى فيما لم يصب قائد الجبهة بأي أذى .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعرض طقم عسكري يتبع أحد قادات الجيش الوطني في تعز لحادث مروري مروع أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في منطقة الضباب غربي المحافظة.وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن طقما عسكريا تابع لقائد جبهة الصياحي انقلب اليوم السبت في منطقة الضباب مما أدى إلى وفاة جندي وإصابة 3 آخرين .وأوضح المصدر أن الحادث المروري الذي تعرض له الطقم بالقرب من نقطة الهنجر أدى إلى وفاة جندي _لم تتوفر معلومات حول اسمه _ وإصابة كل من "سامي سعيد" ومحمد أحمد وكذلك الجندي ياسين الحمادي ، مشيرا إلى أنه تم إسعاف المصابين المستشفى فيما لم يصب قائد الجبهة بأي أذى .







طقم عسكري حادث مروري تعز



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