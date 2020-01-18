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"سيارة ملغومة" تستهدف مهندسين أتراك أثناء تناولهم الغداء في الصومال(تفاصيل)
السبت, 18 يناير, 2020 04:08:00 مساءً

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من انفجار سيارة ملغومة في الصومال
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من انفجار سيارة ملغومة في الصومال

*يمن برس -وكالات
استهدف انفجار بسيارة ملغومة، اليوم السبت، مجموعة من المتعاقدين الأتراك، في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قال ضابط الشرطة، نور علي،  القول "سيارة مفخخة مسرعة اقتحمت مكان كان يتناول فيه المهندسون الأتراك والشرطة الصومالية الغداء.

وأكد وزير الصحة التركي إصابة 6 أتراك في الانفجار الذي استهدف نقطة تفتيش قرب العاصمة الصومالية.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، عبر (تويتر)، اليوم السبت، "إصابة 15 شخصا بينهم 6 أتراك  في انفجار بالصومال".

وقالت الشرطة الصومالية إن سيارة ملغومة انفجرت مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة مقديشو اليوم السبت مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

ولم يُعرف منفذو الهجوم لكن سكانا ورجال شرطة قالوا إن مقاتلي حركة الشباب حاولوا مهاجمة أفجوي التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن مقديشو في وقت متأخر أمس الجمعة وتم صدهم.


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خاص - يمن برس

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