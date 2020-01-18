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جُندي يفتح النار على"سائق باص" ويرديه قتيلا في تعز (تفاصيل)

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تعبيرية

*يمن برس -خاص

قُتل سائق باص على يد جندي مسلح في منطقة الضباب بمحافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من البلاد



وقال مصدر خاص لـ"يمن برس"، إن جندي مسلح يدعى "ب.م.م" فتح النار على المواطن "عبده ناجي سعيد " ويعمل سائق باص مما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية كانت كافية لمغادرته الحياة .



وأضاف المصدر أن سبب الجريمة كان خلافاً بين الجاني والضحية مشيراً إلى المجني عليه حاول أخذ سلاح الجاني وهو ما دفعه لإطلاق النار عليه وقتله .



وتشهد مدينة تعز إنفلاتا أمنيا ملحوظا ارتفعت معه معدلات الجريمة حيث قُتل في الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 8 أشخاص في جرائم متفرقة وسط تقصير وإهمال كبيرين من الجهات المعنية .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قُتل سائق باص على يد جندي مسلح في منطقة الضباب بمحافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من البلادوقال مصدر خاص لـ"يمن برس"، إن جندي مسلح يدعى "ب.م.م" فتح النار على المواطن "عبده ناجي سعيد " ويعمل سائق باص مما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية كانت كافية لمغادرته الحياة .وأضاف المصدر أن سبب الجريمة كان خلافاً بين الجاني والضحية مشيراً إلى المجني عليه حاول أخذ سلاح الجاني وهو ما دفعه لإطلاق النار عليه وقتله .وتشهد مدينة تعز إنفلاتا أمنيا ملحوظا ارتفعت معه معدلات الجريمة حيث قُتل في الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 8 أشخاص في جرائم متفرقة وسط تقصير وإهمال كبيرين من الجهات المعنية .







جندي تعز سائق باص



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