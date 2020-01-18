 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / جُندي يفتح النار على"سائق باص" ويرديه قتيلا في تعز (تفاصيل)
جُندي يفتح النار على"سائق باص" ويرديه قتيلا في تعز (تفاصيل)
السبت, 18 يناير, 2020 04:45:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعبيرية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
تعبيرية

*يمن برس -خاص
قُتل سائق باص على يد جندي  مسلح  في منطقة الضباب  بمحافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من البلاد 

وقال مصدر خاص لـ"يمن برس"، إن جندي مسلح يدعى "ب.م.م" فتح النار على المواطن "عبده ناجي سعيد " ويعمل سائق باص مما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية كانت كافية لمغادرته الحياة .

وأضاف المصدر أن سبب الجريمة كان خلافاً بين الجاني والضحية مشيراً إلى المجني عليه حاول أخذ سلاح الجاني وهو ما دفعه لإطلاق النار عليه وقتله .

وتشهد مدينة تعز إنفلاتا أمنيا ملحوظا ارتفعت  معه معدلات الجريمة حيث قُتل في الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 8 أشخاص في جرائم متفرقة وسط تقصير وإهمال كبيرين من الجهات المعنية .


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
341
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©