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ملياردير فرنسي يتصدر قائمة"الأغنى في العالم" (تعرف عليه)
السبت, 18 يناير, 2020 04:51:00 مساءً

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ملياردير فرنسي يتصدر قائمة"الأغنى في العالم" (تعرف عليه)
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*يمن برس -متابعة خاصة
أزاح رئيس شركة مويت هنسي لوي فيتون "LVMH" الفرنسي برنارد أرنو ، مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس من المرتبة الأولى لقائمة الأغنى في العالم.

وبحسب تقرير مجلة فوربس، فإن نجاح أرنو يرجع إلى ارتفاع أسعار الأسهم في شركته بنسبة 0.7 ٪ ، مما جعله يتصدر القائمة برصيد 1.9 مليار دولار.

أما أسهم أمازون فقد انخفضت، وخسر بيزوس تبعاً لذلك 760 مليون دولار.

وبحسب الموقع فإن ثروة أرنو الآن 117 مليار دولار، في حين تجمدت ثروة بيزوس عند 115.6 مليار دولار، ويأتي ثالثاً مؤسس شركة "مايكروسوف"، بيل غيتس، بثروة تقدر بـ113 مليار دولار.

يذكر أن مجموعة مويت هنسي لوي فيتون الفرنسية تحتل المرتبة الأولى عالميا في ترتيب الشركات المتخصصة باللباس الفاخر.


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خاص - يمن برس

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