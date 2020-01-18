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اشتعال الأسعار في الحديدة وأفران الخبز تغلق أبوابها أمام المواطنين

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تعبيرية

*يمن برس -الحديدة

قال سكان محليون بمحافظة الحديدة غربي اليمن، إن بعض الأفران والمخابز أغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق.



وذكر السكان أن عددا من المخابز والأفران في مركز المحافظة أغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق، بعد قرار جماعة الحوثي منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية.



وقد تضاعف عملية إغلاق الأفران والمخابز من معاناة المواطنين في الحديدة، حيث يعتمد معظم السكان عليها.





وتشهد محافظة الحديدة أزمة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمسة أعوام.



وأصدر البنك المركزي في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي قرارا يقضي بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، وقد ضاعف هذا القرار معاناة المواطنين في المحافظة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال سكان محليون بمحافظة الحديدة غربي اليمن، إن بعض الأفران والمخابز أغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق.وذكر السكان أن عددا من المخابز والأفران في مركز المحافظة أغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق، بعد قرار جماعة الحوثي منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية.وقد تضاعف عملية إغلاق الأفران والمخابز من معاناة المواطنين في الحديدة، حيث يعتمد معظم السكان عليها.وتشهد محافظة الحديدة أزمة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمسة أعوام.وأصدر البنك المركزي في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي قرارا يقضي بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، وقد ضاعف هذا القرار معاناة المواطنين في المحافظة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.







أفران الخبز الدقيق الأسعار



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