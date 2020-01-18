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المحامي"صبرة":عشرات المختطفين يمرون بأوضاع صحية حرجة في سجون المليشيات

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تعبيرية

*يمن برس -متابعات

تدهورت صحة عشرات المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء، بعد تعرضهم لأمراض خطيرة ومزمنة نتيجة الإهمال وغياب الرعاية الصحية في سجون المليشيات.



وقال محامي الصحفيين المختطفين المحامي "عبد المجيد صبرة" : إن الكثير من المعتقلين يعانون من عدة أمراض ولايتم علاجهم وعرضهم على أطباء مختصين وإنما يتم إعطائهم مهدئات لاتعالج الحالة التي يعاني منها المعتقل بل تزيدها سوءا ..



وأضاف: "لا يتم علاج بعض حالات المعتقلين أحيانا إلا بعد أن يصاب بعدد من الأمراض و تفتك به وذلك يجعل علاج بعضها مستحيل وتظل معاناته منها إلى مالانهايه حتى وإن خرج من المعتقل".



وأكد صبرة أن العديد من الحالات توفت في المعتقل أو بعد خروجها منه بفتره بسيطة نتيجة ذلك الإهمال المتعمد.



وأوضح: "المحامي صبرة" بأنه يتلقى عدة شكاوى من بعض أقارب المعتقلين بصفته محاميهم يشتكون من معاناة أقاربهم من عدد من الأمراض وأنه لم يتم علاجهم منها.



وأشار إلى أن البعض من أهالي المعتقلين أصابهم اليأس رغم إصابة قريبهم المعتقل بعدد من الأمراض لعلمهم أنه لايتم التجاوب مع مطالبهم بتطبيب ذويهم ولاحتى للمذكرات التي تصدر من الجهات المختصة بشأن ذلك.



وكانت رابطة أمهات المختطفين قد شكت في بيانات مختلفة من تعرض المئات من المختطفين للانتكاسة الصحية نتيجة الإهمال الطبي في سجون المليشيا وانتشار الأمراض والأوبئة القاتلة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تدهورت صحة عشرات المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء، بعد تعرضهم لأمراض خطيرة ومزمنة نتيجة الإهمال وغياب الرعاية الصحية في سجون المليشيات.وقال محامي الصحفيين المختطفين المحامي "عبد المجيد صبرة" : إن الكثير من المعتقلين يعانون من عدة أمراض ولايتم علاجهم وعرضهم على أطباء مختصين وإنما يتم إعطائهم مهدئات لاتعالج الحالة التي يعاني منها المعتقل بل تزيدها سوءا ..وأضاف: "لا يتم علاج بعض حالات المعتقلين أحيانا إلا بعد أن يصاب بعدد من الأمراض و تفتك به وذلك يجعل علاج بعضها مستحيل وتظل معاناته منها إلى مالانهايه حتى وإن خرج من المعتقل".وأكد صبرة أن العديد من الحالات توفت في المعتقل أو بعد خروجها منه بفتره بسيطة نتيجة ذلك الإهمال المتعمد.وأوضح: "المحامي صبرة" بأنه يتلقى عدة شكاوى من بعض أقارب المعتقلين بصفته محاميهم يشتكون من معاناة أقاربهم من عدد من الأمراض وأنه لم يتم علاجهم منها.وأشار إلى أن البعض من أهالي المعتقلين أصابهم اليأس رغم إصابة قريبهم المعتقل بعدد من الأمراض لعلمهم أنه لايتم التجاوب مع مطالبهم بتطبيب ذويهم ولاحتى للمذكرات التي تصدر من الجهات المختصة بشأن ذلك.وكانت رابطة أمهات المختطفين قد شكت في بيانات مختلفة من تعرض المئات من المختطفين للانتكاسة الصحية نتيجة الإهمال الطبي في سجون المليشيا وانتشار الأمراض والأوبئة القاتلة.







المحامي صبرة المختطفين المليشيا الحوثية



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