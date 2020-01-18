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استمرار انقطاع خدمات الإنترنت في اليمن حتى فبراير

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*يمن برس - متابعات

توقعت مصادر في الشركة المالكة لكابلات الإنترنت البحرية الدولية، أن تصدر التصاريح اللازمة لبدء إصلاح الكابل "فالكون" المقطوع منذ 9 يناير، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.



والخميس الماضي أكدت شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون"، أنها حددت موقع الانقطاع على بعد ٢٦.٧ كم من محطة السويس المصرية.



وأفادت بأن فريق الإصلاحات البحرية التابع للشركة بدأ التحرك لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن عدة مراحل، أولاها أخذ التصاريح اللازمة من الحكومة المصرية للدخول إلى المياه الإقليمية المصرية، ثم البدء في إصلاح العطل في الكابل.



وفي السياق دعا ناشطون يمنيون مساء الجمعة، السلطات المصرية إلى سرعة إصدار تصاريح دخول السفينة التابعة لشركة (GCX) إلى المياه الإقليمية المصرية لإصلاح الكابل.



وأشار الناشطون إلى الأضرار والخسائر الكبيرة على الشركات وأصحاب الأعمال والمواطنين جراء استمرار تردي الإنترنت بسبب انقطاع الكابل البحري (فالكون) في قناة السويس الذي أدى إلى فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.



وكانت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)، قالت الخميس الفائت إنها عملت معه المؤسسة العامة للاتصالات على توفير سعات إسعافية لتقديم خدمات الإنترنت في اليمن، ومتابعة إعادة الانترنت إلى وضعه الطبيعي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقعت مصادر في الشركة المالكة لكابلات الإنترنت البحرية الدولية، أن تصدر التصاريح اللازمة لبدء إصلاح الكابل "فالكون" المقطوع منذ 9 يناير، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.والخميس الماضي أكدت شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون"، أنها حددت موقع الانقطاع على بعد ٢٦.٧ كم من محطة السويس المصرية.وأفادت بأن فريق الإصلاحات البحرية التابع للشركة بدأ التحرك لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن عدة مراحل، أولاها أخذ التصاريح اللازمة من الحكومة المصرية للدخول إلى المياه الإقليمية المصرية، ثم البدء في إصلاح العطل في الكابل.وفي السياق دعا ناشطون يمنيون مساء الجمعة، السلطات المصرية إلى سرعة إصدار تصاريح دخول السفينة التابعة لشركة (GCX) إلى المياه الإقليمية المصرية لإصلاح الكابل.وأشار الناشطون إلى الأضرار والخسائر الكبيرة على الشركات وأصحاب الأعمال والمواطنين جراء استمرار تردي الإنترنت بسبب انقطاع الكابل البحري (فالكون) في قناة السويس الذي أدى إلى فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.وكانت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)، قالت الخميس الفائت إنها عملت معه المؤسسة العامة للاتصالات على توفير سعات إسعافية لتقديم خدمات الإنترنت في اليمن، ومتابعة إعادة الانترنت إلى وضعه الطبيعي.







اليمن انترنت فالكون



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