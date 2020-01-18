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الأرصاد يحذر من تقلبات الطقس خلال الساعات القادمة

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الأرصاد يطلق تحذيراً بشأن تقلبات الطقس

*يمن برس - متابعة خاصة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون أجواء الطقس باردة إلى شديدة البرودة على محافظات الجمهورية خاصة محافظات ( صعدة , عمران , صنعاء , ذمار , البيضاء ) والمناطق المرتفعة من محافظات (إب , الضالع ، لحج ، أبين وشبوة ) خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية مساء اليوم السبت ، أن الأجواء ستكون باردة نسبياً على المناطق الصحراوية وأجزاء من الهضاب الداخلية يرافقها طقس صحو إلى غائم جزئيا نهارا ، وتشكل قطع متفرقة من السحب الركامية المنخفضة.



وبين المركز أن الأجواء على السواحل الغربية ومدخل باب المندب ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا ، وتتراوح سرعة الرياح السطحية فيها من 12 إلى 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال وتعمل على اضطراب البحر وإرتفاع الموج .



وأكد المركز أن أجواء السواحل الجنوبية والشرقية ستكون غائمة جزئيا , وغائمة على ارخبيل سقطرى وقد تهطل امطار خفيفة والرياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة , في حين يكون الطقس صحو وبارد نسبيا على المناطق الصحراوية.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الاجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر وحذر مرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون أجواء الطقس باردة إلى شديدة البرودة على محافظات الجمهورية خاصة محافظات ( صعدة , عمران , صنعاء , ذمار , البيضاء ) والمناطق المرتفعة من محافظات (إب , الضالع ، لحج ، أبين وشبوة ) خلال الـ 24 ساعة القادمة.وأوضح المركز في نشرته الجوية مساء اليوم السبت ، أن الأجواء ستكون باردة نسبياً على المناطق الصحراوية وأجزاء من الهضاب الداخلية يرافقها طقس صحو إلى غائم جزئيا نهارا ، وتشكل قطع متفرقة من السحب الركامية المنخفضة.وبين المركز أن الأجواء على السواحل الغربية ومدخل باب المندب ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا ، وتتراوح سرعة الرياح السطحية فيها من 12 إلى 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال وتعمل على اضطراب البحر وإرتفاع الموج .وأكد المركز أن أجواء السواحل الجنوبية والشرقية ستكون غائمة جزئيا , وغائمة على ارخبيل سقطرى وقد تهطل امطار خفيفة والرياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة , في حين يكون الطقس صحو وبارد نسبيا على المناطق الصحراوية.ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الاجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر وحذر مرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.







اليمن الارصاد الطقس



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