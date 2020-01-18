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وحش بشري يقطع لسان الطفلة لجين ويحرق جسدها في العاصمة صنعاء
السبت, 18 يناير, 2020 10:11:00 مساءً

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وحش بشري يقطع لسان الطفلة لجين ويحرق جسدها في العاصمة صنعاء
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*يمن برس - خاص
أكدت الناشطة الحقوقية هدى الصراري العثور على الطفلة لجين وعلى جسدها آثار تعذيب بعد يوم من اختطافها في العاصمة صنعاء. وقالت الصراري في تغريدة على "تويتر" إن مواطنين عثروا على الطفلة لجين في مقلب للقمامة في منطقة دار سلم بالعاصمة صنعاء بعد يوم من اختطافها وعليها آثار تعذيب وحروق في جسدها مشيرة إلى أن الجاني قطع لسانها دون رحمة. جدير بالذكر أن الطفلة لجين البالغة من العمر 9 سنوات، اختطفت قبل يومين من أمام منزل أسرتها في صنعاء في في ظل تزايد حالات الاختطاف في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.


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خاص - يمن برس

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