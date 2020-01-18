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عاجل : ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الوطني إلى 30 قتيل وإصابة العشرات في مأرب
السبت, 18 يناير, 2020 10:26:00 مساءً

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عاجل : ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الوطني إلى 30 قتيل وإصابة العشرات في مأرب
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*يمن برس -مأرب
ارتفع عدد قتلى الجيش الوطني جراء استهداف معسكر تدريبي في مأرب إلى  30 جنديا فيما أصيب العشرات حسب قناة الجزيرة الإخبارية .

وكانت مصادر عسكرية قد أفادت في وقت سابق أن صاروخا باليستيا سقط على معسكر الاستقبال في منطقة الميل شمال غربي مدينة مارب. 

 وأضافت أن الصاروخ أحدث انفجارا كبيرا وتسبب في مقتل وإصابة العشرات. 

من جهته ذكر العميد مهران القباطي أن العشرات من قوات اللواء الرابع مشاه جبلي سقطوا في الاستهداف الصاروخي الذي طال معسكرا تدريبيا في مأرب .


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خاص - يمن برس

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