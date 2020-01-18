مواجهات دامية في لبنان وإصابة 165 متظاهراً في بيروت

*يمن برس - متابعات
أصيب أكثر من 165 شخصاً، مساء السبت، في مواجهات اندلعت بين قوات الأمن ومحتجين قرب مقر البرلمان، وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
وحذَّر رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، من "سياسات متعمدة لضرب سلمية الحراك الشعبي".
وقال الحريري في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بـ"تويتر": إن "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت يهدد السِّلم الأهلي، وينذر بأوخم العواقب".
وشدد على أن بيروت "لن تكون ساحة للسياسات المتعمدة لضرب سلمية الحراك".
في سياق متصل، طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية، منع الشغب وتأمين الأملاك العامة والخاصة.
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