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توضيح حوثي بشأن صرف نصف راتب للموظفين
السبت, 18 يناير, 2020 11:13:00 مساءً

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توضيح حوثي بشأن صرف نصف راتب للموظفين
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*يمن برس - متابعة خاصة
أكد وزير المالية في حكومة الحوثيين شرف الكحلاني أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ التوجيه بشأن صرف نصف راتب للموظفين كل شهرين.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم رئيس الحكومة غير المعترف بها دولياً عبد العزيز صالح بن حبتور وفقاً لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 ونوه بن حبتور بالأهمية الاقتصادية لصرف نصف راتب لموظفي الوحدات الادارية للجهاز الإداري للدولة وفقاً للوكالة.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مطلع يناير الجاري عن اعتماد نصف مرتبات موظفي الدولة بشكل دوري والتكفل بصرفها كل شهرين.
 


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خاص - يمن برس

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