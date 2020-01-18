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الحوثيون يعترفون بارتكاب هجوم مأرب الدامي
السبت, 18 يناير, 2020 11:25:00 مساءً

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الحوثيون يعترفون بارتكاب هجوم مأرب الدامي
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*يمن برس - خاص
 اعترف الإعلامي الحوثي والمذيع في قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة حميد رزق باستهداف معسكر الاستقبال في محافظة مأرب في وقت سابق اليوم السبت.

وقال رزق في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم السبت، " ضربة استباقية للمرتزقة". في إشارة إلى وقوف جماعته خلف العملية.

ولم تعلق جماعة الحوثي حتى اللحظة بشكل رسمي على القصف الذي استهدف معسكر الاستقبال في مأرب وأسفر عن مقتل نحو 33 جندياً وإصابة العشرات.

ومن حين لآخر، يستهدف الحوثيون من مواقع تمركزهم في صرواح غربي مأرب مواقع مدنية وعسكرية في المحافظة الواقعة شرقي صنعاء.
 


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خاص - يمن برس

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