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حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى في معارك صنعاء

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*يمن برس - متابعات

أعلن مصدر عسكري اليوم السبت، مقتل 23 من مسلحي جماعة الحوثي و3 من جنود الجيش الوطني بمواجهات بين الطرفين في مديرية نهم الجبلية، شرقي العاصمة صنعاء.



ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله إن " الحوثيين قاموا خلال الأسبوعين الماضيين بحشد أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة نهم، فيما تم رصدهم من قبل الجيش الوطني أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم كبير على مواقع الجيش".



وأضاف المصدر، الذي تواجد في الميدان خلال المواجهات، أن "الجيش شن، أمس الجمعة، هجوما استباقيا مباغتا على عناصر جماعة الحوثي في هذه الجبهة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 23 من مسلحي الحوثي".



ولفت إلى أن " قوات الجيش نجحت أيضا في تدمير عربتين ومدرعة عسكرية للحوثيين خلال المواجهات"، وتحدث المصدر عن "سقوط 3 قتلى من جنود الجيش و4 جرحى في المواجهات ذاتها".



وتشهد مديرية "نهم" التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش الوطني والحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن مصدر عسكري اليوم السبت، مقتل 23 من مسلحي جماعة الحوثي و3 من جنود الجيش الوطني بمواجهات بين الطرفين في مديرية نهم الجبلية، شرقي العاصمة صنعاء.ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله إن " الحوثيين قاموا خلال الأسبوعين الماضيين بحشد أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة نهم، فيما تم رصدهم من قبل الجيش الوطني أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم كبير على مواقع الجيش".وأضاف المصدر، الذي تواجد في الميدان خلال المواجهات، أن "الجيش شن، أمس الجمعة، هجوما استباقيا مباغتا على عناصر جماعة الحوثي في هذه الجبهة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 23 من مسلحي الحوثي".ولفت إلى أن " قوات الجيش نجحت أيضا في تدمير عربتين ومدرعة عسكرية للحوثيين خلال المواجهات"، وتحدث المصدر عن "سقوط 3 قتلى من جنود الجيش و4 جرحى في المواجهات ذاتها".وتشهد مديرية "نهم" التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش الوطني والحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين.







صنعاء معارك نهم



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