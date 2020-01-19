الصفحة الرئيسية / طب وصحة / تعرف على استخدامات زيت جوز الهند العلاجية.. فوائد مذهلة

تعرف على استخدامات زيت جوز الهند العلاجية.. فوائد مذهلة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات



يؤكد خبراء الصحة أن زيت جوز الهند له فوائد رائعة للبشرة إلى جانب شهرته بخصوص تنعيم الشعر، بالإضافة إلى فوائده العلاجية الأخرى.



ويدخل زيت جوز الهند في عدة منتجات للعناية بالبشرة، والأهم أنه أكثر فاعلية منها. إليك كيف يغذّي هذا الزيت بشرتك ويعالج مشاكلها:



علامات التمدد: نتيجة زيادة الوزن تظهر علامات تمدد البشرة وترتبط عادة بالحمل. ويمتاز الزيت بأنه طبيعي تماماً ويعمل كمرطب إذا وضعت كمية كبيرة منه في يدك وقمت بتدليك المناطق المرغوب علاجها.



الدوالي. يُعرف تمدد أوردة الساقين باسم الدوالي. استخدم زيت جوز الهند الدافئ لتخفيف مظهر الدوالي وتحسين تدفق الدم في هذه الأوردة.



تشقق الكعبين: من أفضل العلاجات المنزلية لتشقق الكعبين زيت جوز الهند. دلك به الكعبين قبل موعد النوم بساعتين لمدة أسبوع.



الإكزيما والحساسية: إلى جانب أنه مرطب للبشرة يعمل زيت جوز الهند كعلاج فعّال للإكزيما والحساسية، ويحتوي على مكونات تخفف التهاب الجلد. كذلك يمكن استخدامه لتدليك فروة الرأس.



مزيل لمساحيق التجميل: هذا الاستخدام غير شائع، لكن عندما تستعملين زيت جوز الهند كمزيل لمساحيق التجميل ستشعرين بالفرق، وسيصبح المفضل لديك.



بشرة الطفل. يمكنك اعتماد على زيت جو الهند كبديل للكريمات التي تستخدم لترطيب بشرة الطفل بعد تغيير الحفاض. يحمي زيت جوز الهند جلد الصغير من الاحمرار.



واقي ضد الشمس. زيت جوز الهند بديل صحي وطبيعي للكريمات الواقية ضد أشعة الشمس. بعض الكريمات تسبب جفاف الجلد، وكثير منها يحتوي على مكونات كيميائية، أما زيت جوز الهند فيمنح بشرتك الترطيب وهو طبيعي تماماً.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يؤكد خبراء الصحة أن زيت جوز الهند له فوائد رائعة للبشرة إلى جانب شهرته بخصوص تنعيم الشعر، بالإضافة إلى فوائده العلاجية الأخرى.ويدخل زيت جوز الهند في عدة منتجات للعناية بالبشرة، والأهم أنه أكثر فاعلية منها. إليك كيف يغذّي هذا الزيت بشرتك ويعالج مشاكلها:علامات التمدد: نتيجة زيادة الوزن تظهر علامات تمدد البشرة وترتبط عادة بالحمل. ويمتاز الزيت بأنه طبيعي تماماً ويعمل كمرطب إذا وضعت كمية كبيرة منه في يدك وقمت بتدليك المناطق المرغوب علاجها.الدوالي. يُعرف تمدد أوردة الساقين باسم الدوالي. استخدم زيت جوز الهند الدافئ لتخفيف مظهر الدوالي وتحسين تدفق الدم في هذه الأوردة.تشقق الكعبين: من أفضل العلاجات المنزلية لتشقق الكعبين زيت جوز الهند. دلك به الكعبين قبل موعد النوم بساعتين لمدة أسبوع.الإكزيما والحساسية: إلى جانب أنه مرطب للبشرة يعمل زيت جوز الهند كعلاج فعّال للإكزيما والحساسية، ويحتوي على مكونات تخفف التهاب الجلد. كذلك يمكن استخدامه لتدليك فروة الرأس.مزيل لمساحيق التجميل: هذا الاستخدام غير شائع، لكن عندما تستعملين زيت جوز الهند كمزيل لمساحيق التجميل ستشعرين بالفرق، وسيصبح المفضل لديك.بشرة الطفل. يمكنك اعتماد على زيت جو الهند كبديل للكريمات التي تستخدم لترطيب بشرة الطفل بعد تغيير الحفاض. يحمي زيت جوز الهند جلد الصغير من الاحمرار.واقي ضد الشمس. زيت جوز الهند بديل صحي وطبيعي للكريمات الواقية ضد أشعة الشمس. بعض الكريمات تسبب جفاف الجلد، وكثير منها يحتوي على مكونات كيميائية، أما زيت جوز الهند فيمنح بشرتك الترطيب وهو طبيعي تماماً.







طب صحة زيت الزيتون



شارك الخبر أصدقاءك:



389

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







