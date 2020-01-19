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6 أشياء في مطبخك تخلصك من ديدان الأمعاء
الأحد, 19 يناير, 2020 01:10:00 صباحاً

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6 أشياء في مطبخك تخلصك من ديدان الأمعاء
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*يمن برس - متابعات
قال خبراء في الصحة العامة إن هناك 6 مواد غذائية وأعشاب تساعد في القضاء على الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان، والتي تتسبب باضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” فإن تكاثر الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان يسبّب اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة. ومن العلامات التي تشير إلى وجود هذه الديدان، انخفاض الوزن لأسباب مجهولة، فقدان الشهية، طفح جلدي، آلام في منطقة السرة أو في الجانب الأيمن أعلى البطن، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية، والنعاس واضطراب النوم.

وينصح الأطباء بتناول المواد الغذائية التالية للتخلص من هذه الديدان الطفيلية وللوقاية منها، وهي:

الزنجبيل: يمكن أن يساعد على التخلص من الديدان خلال يوم واحد.

بذور اليقطين: يجب خلطها بالحليب وزيت الخروع، يتم تناول نصفها في المساء والنصف الثاني في الصباح.

العسل: وينصح بخلط العسل مع الزعتر.

الكركم: تحتوي هذه المادة على مجموعة مركبات لها مفعول مضاد للطفيليات.

القرنفل: يسمح القرنفل بالتخلص من جميع أنواع الديدان الطفيلية بفضل توغله في الحمض النووي.

مغلي البابونج: ينصح بتناول المشروب بعد نصف ساعة من تحضيره، ويفضل إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إليه.


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خاص - يمن برس

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