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خنازير منزلية تلتهم صاحبها في بولندا
الأحد, 19 يناير, 2020 01:40:00 صباحاً

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خنازير منزلية تلتهم صاحبها في بولندا
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*يمن برس - متابعات

التهمت خنازير منزلية في بولندا صاحبها البالغ من العمر 72 عاما.

وقالت وسائل إعلام محلية اليوم السبت في بولندا إن سبب وفاة المزارع، وهو من سكان قرية لوبين بسيليزيا السفلى، غير معروف.

وعثر أحد الجيران على بقايا جثة المزارع قبل عدة أيام بعد أن توجه للسؤال عليه في مزرعته لأنه لم يظهر منذ ليلة رأس السنة.

وأسفرت التحقيقات أن المزارع تعرض للأكل من جانب خنازيره المنزلية.

إلا أن سبب الوفاة لم يتحدد بعد، نظرا لأن الخنازير أكلت الأجزاء الرخوة من الجسم، ومن ثم فلم يعرف سبب الوفاة حتى الآن.

وثمة فرضية تفيد بأنه يمكن أن يكون قد تعرض لنوبة قلبية أو أصيب بنوبة إغماء.

ولم تكن هذه الخنازير محتجزة داخل المزرعة وإنما كانت تتحرك بحرية بين البيت والمزرعة.

وقررت السلطات إعدام هذه الخنازير.


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خاص - يمن برس

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