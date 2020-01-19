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السعودية تبدأ اليوم تدريس اللغة الصينية في مدارسها

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*يمن برس - متابعات

أعلنت وزارة التعليم العام السعودية، أمس السبت، أنها ستبدأ بتدريس اللغة الصينية في مدارس البلاد بشكل رسمي وتجريبي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، الذي ينطلق اليوم الأحد في المملكة.



وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، ابتسام الشهري، عن تفاصيل الخطوة الجديدة بالقول: "سوف نبدأ مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية".



وأضافت الشهري في تغريدة لها على موقع "تويتر" "ستكون (مقررات اللغة الصينية) مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".



واتفقت السعودية والصين، في فبراير الماضي على وضع خطة لإدراج اللغة الصينیة في جمیع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي في المملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة المستويات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت وزارة التعليم العام السعودية، أمس السبت، أنها ستبدأ بتدريس اللغة الصينية في مدارس البلاد بشكل رسمي وتجريبي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، الذي ينطلق اليوم الأحد في المملكة.وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، ابتسام الشهري، عن تفاصيل الخطوة الجديدة بالقول: "سوف نبدأ مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية".وأضافت الشهري في تغريدة لها على موقع "تويتر" "ستكون (مقررات اللغة الصينية) مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".واتفقت السعودية والصين، في فبراير الماضي على وضع خطة لإدراج اللغة الصينیة في جمیع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي في المملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة المستويات.







السعودية تعليم الصينية



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