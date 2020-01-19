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الصين تعلن أحدث تعداد سكاني لها والرقم مفاجئ
الأحد, 19 يناير, 2020 02:02:00 صباحاً

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الصين تعلن أحدث تعداد سكاني لها والرقم مفاجئ
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*يمن برس - متابعات

رغم استمرار تراجع معدلات المواليد في الصين، سجل التعداد في أكثر بلاد العالم من حيث عدد السكان، زيادة جديدة خلال عام 2019.

وقال المكتب الإحصائي الوطني، إن تعداد السكان في بر الصين بلغ 1.4005 مليار نسمة بنهاية عام 2019، بزيادة إجمالية بلغت 4.67 مليون نسمة.

وتلك كانت السنة الثالثة على التوالي التي تشهد تراجعا في إجمالي تعداد المواليد.

كما تراجعت أعداد أبناء الصين في سن العمل بين 16 و59 عاما بنحو 890 ألف نسمة، مقارنة بنحو 896.4 مليون نسمة عام 2018، فيما زادت أعداد من تجاوزوا الستين بنحو 4.39 مليون نسمة، لتمثل تلك الشريحة نحو 18.1 بالمائة من مجموع السكان.
 


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خاص - يمن برس

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