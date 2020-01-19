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الكيان الإسرائيلي يفتح مياه السدود تجاه الأراضي الزراعية في غزة

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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة إن السلطات الإسرائيلية فتحت سدود مياه الأمطار تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة ما أدى إلى غرق عشرات الدونمات هناك.



وقالت وزارة الزراعة بغزة إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها فتح السدود خلال أسبوع واحد. وأشارت الوزارة إلى أن الإجراء الإسرائيلي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين. وبحسب الوزارة فإن هذا التصرف أدى إلى إغراق نحو 800 دونم شرقي حي الشجاعية، شرقي القطاع.

واتهمت الوزارة إسرائيل يتعمّد فتح قنوات تجمّع المياه كل عام لإغراق الأراضي الزراعية، وذلك دون أي تبليغ أو إنذار.



وقبل أسبوع فتحت سلطات الكيانالإسرائيلي سدود تجمّع مياه الأمطار باتجاه أراضي المزارعين شرقي حي الشجاعية، وخسر المزارعون محاصيل الشعير والقمح والبقوليات. وتقدر وزارة الزراعة الخسائر في كل مرة بحوالي نصف مليون دولار.



وتقيم سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل عدة سدود لتجميع مياه الأمطار بغرض الاستفادة لكنها تقدم على التخلص من كميات محددة إذا ما فاضت المياه عن حاجتها.



وتقول وزارة الزراعة إن فتح سدود تجمع مياه الأمطار يعرض مساحات واسعة من الحقول المفتوحة للضرر، ويلحق خسائر في قطاعي الدواجن والنحل. وقدرت الخسائر الأسبوع الماضي بحوالي 920 دونماً مزروعة بالمحاصيل المختلفة شرقي مدينة غزة، وشمالي القطاع، إضافة إلى خسارة نحو 100 صندوق نحل وعدد من مزارع الدواجن والدفيئات الزراعية شمالي القطاع.



وناشدت وزارة الزراعة «المنظّمات الإنسانية والدولية حماية المزارعين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقّهم».

واتهمت الجانب الإسرائيلي بتعمّد الحاق الضرر بالمزارعين وتعريض طواقمها العاملة في الميدان للخطر من خلال استهدافهم بقنابل الغاز.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة إن السلطات الإسرائيلية فتحت سدود مياه الأمطار تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة ما أدى إلى غرق عشرات الدونمات هناك.وقالت وزارة الزراعة بغزة إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها فتح السدود خلال أسبوع واحد. وأشارت الوزارة إلى أن الإجراء الإسرائيلي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين. وبحسب الوزارة فإن هذا التصرف أدى إلى إغراق نحو 800 دونم شرقي حي الشجاعية، شرقي القطاع.واتهمت الوزارة إسرائيل يتعمّد فتح قنوات تجمّع المياه كل عام لإغراق الأراضي الزراعية، وذلك دون أي تبليغ أو إنذار.وقبل أسبوع فتحت سلطات الكيانالإسرائيلي سدود تجمّع مياه الأمطار باتجاه أراضي المزارعين شرقي حي الشجاعية، وخسر المزارعون محاصيل الشعير والقمح والبقوليات. وتقدر وزارة الزراعة الخسائر في كل مرة بحوالي نصف مليون دولار.وتقيم سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل عدة سدود لتجميع مياه الأمطار بغرض الاستفادة لكنها تقدم على التخلص من كميات محددة إذا ما فاضت المياه عن حاجتها.وتقول وزارة الزراعة إن فتح سدود تجمع مياه الأمطار يعرض مساحات واسعة من الحقول المفتوحة للضرر، ويلحق خسائر في قطاعي الدواجن والنحل. وقدرت الخسائر الأسبوع الماضي بحوالي 920 دونماً مزروعة بالمحاصيل المختلفة شرقي مدينة غزة، وشمالي القطاع، إضافة إلى خسارة نحو 100 صندوق نحل وعدد من مزارع الدواجن والدفيئات الزراعية شمالي القطاع.وناشدت وزارة الزراعة «المنظّمات الإنسانية والدولية حماية المزارعين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقّهم».واتهمت الجانب الإسرائيلي بتعمّد الحاق الضرر بالمزارعين وتعريض طواقمها العاملة في الميدان للخطر من خلال استهدافهم بقنابل الغاز.







الكيان الإسرائيلي غزة مياه السدود



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