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400 جريح في مواجهات وسط بيروت بلبنان في أعنف يوم منذ بدء الاحتجاجات
الأحد, 19 يناير, 2020 12:25:00 مساءً

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400 جريح في مواجهات وسط بيروت بلبنان في أعنف يوم منذ بدء الاحتجاجات
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*يمن برس - متابعة خاصة
استفاقت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، على مشاهد تكسير طالت بعض واجهات المحلات والمصارف، وآلاف الحجارة المرمية أرضاً.

وأصيب إثر مواجهات ليلة أمس العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت حوالي 400 شخص، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة.

وأفادت حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، أن 377 شخصا تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات في أعقاب صدامات في محيط مجلس النواب وساحة الشهداء.

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى شوارع بيروت، أمس السبت، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكاً شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ولاحقاً، جنح عدد من المتظاهرين إلى العنف عبر تحطيم واجهات بعض المحال التجارية والمصارف وسط بيروت.

في حين أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع، كما انهالت على بعض المتظاهرين بالهراوات.


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خاص - يمن برس

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