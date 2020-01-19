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صور لآثار قصف معسكر الاستقبال التابع للجيش بمأرب و أسماء ضحايا

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*يمن برس - متابعة خاصة



قالت مصادر عسكرية إن الهجوم الذي استهدف معسكرًا للجيش الوطني في محافظة مأرب أسفر عن سقوط 220 جنديًا ما بين قتيل وجريح.



و تناقلت وسائل إعلام محلية مجموعة من الأسماء لعدد من القتلى الذين سقطوا في الحادث يعيد "يمن برس" ننشر الأسماء:-

١- احمد جار الله حسين (ابين)

٢- احمد دوفان ( ابين - لودر )

٣- احمد محمد ناصر الحنشي (ابين)

٤- انور موسى عكاشه (عدن)

٥- انيس احمد العوذلي (ابين)

٦- حسان قاسم محمد القفيش(ابين)

٧- حسين محمد العوذلي (ابين)

٨- جمال محمد هادي البلالي( ابين - لودر)

٩- زاهر محمد القباطي (لحج)

١٠- زكي محمد خالد (عدن)

١١- زهران بخيت (ابين)

١٢- سالم عوض الدماني (ابين)

١٣- سمير محمد العولقي (شبوه)

١٤- صالح احمد حسين الحداد (السحل - مارب)

١٥- صالح نمي الحداد (السحل - مارب)

١٦- صلاح علي عبدالله السيد ( لودر - ابين)

١٧- عبدالله مبخوت بن حسن المرادي (مراد - مارب)

١٨- عبد الله امحرزي الدماني (ابين)

١٩- عبد الله مبخوت عبدالله وعه القطمي المرادي (مراد - مارب)

٢٠- عبد الواحد حسين الحداد (السحل - مارب)

٢١- عبدربه القفش (ابين)

٢٢- غسان علوي الجنيدي (ابين)

٢٣- ماجد سالم بدحيل الجوفي (لودر - ابين)

٢٤- مالك فيصل الجدعي (عدن)

٢٥- مبارك سعيد مساعد هارش المرادي (مراد - مارب)

٢٦- مبارك منصور السدهان المرادي (مراد - مارب)

٢٧- مختار محمد مسعود ( ابين - لودر)

٢٨- مبخوت عبدالله وعه القطمي المرادي (مراد - مارب)

٢٩- محمد سالم العوذلي (ابين)

٣٠- موسى احمد العيدروس (عدن)

٣١- نادر بكار السيد (عدن)

٣٢- ناصر علي محول( ابين - لودر )

٣٣- نيازي الغنيمي( ابين - الوضيع )

















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر عسكرية إن الهجوم الذي استهدف معسكرًا للجيش الوطني في محافظة مأرب أسفر عن سقوط 220 جنديًا ما بين قتيل وجريح.و تناقلت وسائل إعلام محلية مجموعة من الأسماء لعدد من القتلى الذين سقطوا في الحادث يعيد "يمن برس" ننشر الأسماء:-١- احمد جار الله حسين (ابين)٢- احمد دوفان ( ابين - لودر )٣- احمد محمد ناصر الحنشي (ابين)٤- انور موسى عكاشه (عدن)٥- انيس احمد العوذلي (ابين)٦- حسان قاسم محمد القفيش(ابين)٧- حسين محمد العوذلي (ابين)٨- جمال محمد هادي البلالي( ابين - لودر)٩- زاهر محمد القباطي (لحج)١٠- زكي محمد خالد (عدن)١١- زهران بخيت (ابين)١٢- سالم عوض الدماني (ابين)١٣- سمير محمد العولقي (شبوه)١٤- صالح احمد حسين الحداد (السحل - مارب)١٥- صالح نمي الحداد (السحل - مارب)١٦- صلاح علي عبدالله السيد ( لودر - ابين)١٧- عبدالله مبخوت بن حسن المرادي (مراد - مارب)١٨- عبد الله امحرزي الدماني (ابين)١٩- عبد الله مبخوت عبدالله وعه القطمي المرادي (مراد - مارب)٢٠- عبد الواحد حسين الحداد (السحل - مارب)٢١- عبدربه القفش (ابين)٢٢- غسان علوي الجنيدي (ابين)٢٣- ماجد سالم بدحيل الجوفي (لودر - ابين)٢٤- مالك فيصل الجدعي (عدن)٢٥- مبارك سعيد مساعد هارش المرادي (مراد - مارب)٢٦- مبارك منصور السدهان المرادي (مراد - مارب)٢٧- مختار محمد مسعود ( ابين - لودر)٢٨- مبخوت عبدالله وعه القطمي المرادي (مراد - مارب)٢٩- محمد سالم العوذلي (ابين)٣٠- موسى احمد العيدروس (عدن)٣١- نادر بكار السيد (عدن)٣٢- ناصر علي محول( ابين - لودر )٣٣- نيازي الغنيمي( ابين - الوضيع )







صور آثار إستهداف معسر الاستقبال مأرب



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