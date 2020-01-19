صور لآثار قصف معسكر الاستقبال التابع للجيش بمأرب و أسماء ضحايا

*يمن برس - متابعة خاصة
قالت مصادر عسكرية إن الهجوم الذي استهدف معسكرًا للجيش الوطني في محافظة مأرب أسفر عن سقوط 220 جنديًا ما بين قتيل وجريح.
و تناقلت وسائل إعلام محلية مجموعة من الأسماء لعدد من القتلى الذين سقطوا في الحادث يعيد "يمن برس" ننشر الأسماء:-
١- احمد جار الله حسين (ابين)
٢- احمد دوفان ( ابين - لودر )
٣- احمد محمد ناصر الحنشي (ابين)
٤- انور موسى عكاشه (عدن)
٥- انيس احمد العوذلي (ابين)
٦- حسان قاسم محمد القفيش(ابين)
٧- حسين محمد العوذلي (ابين)
٨- جمال محمد هادي البلالي( ابين - لودر)
٩- زاهر محمد القباطي (لحج)
١٠- زكي محمد خالد (عدن)
١١- زهران بخيت (ابين)
١٢- سالم عوض الدماني (ابين)
١٣- سمير محمد العولقي (شبوه)
١٤- صالح احمد حسين الحداد (السحل - مارب)
١٥- صالح نمي الحداد (السحل - مارب)
١٦- صلاح علي عبدالله السيد ( لودر - ابين)
١٧- عبدالله مبخوت بن حسن المرادي (مراد - مارب)
١٨- عبد الله امحرزي الدماني (ابين)
١٩- عبد الله مبخوت عبدالله وعه القطمي المرادي (مراد - مارب)
٢٠- عبد الواحد حسين الحداد (السحل - مارب)
٢١- عبدربه القفش (ابين)
٢٢- غسان علوي الجنيدي (ابين)
٢٣- ماجد سالم بدحيل الجوفي (لودر - ابين)
٢٤- مالك فيصل الجدعي (عدن)
٢٥- مبارك سعيد مساعد هارش المرادي (مراد - مارب)
٢٦- مبارك منصور السدهان المرادي (مراد - مارب)
٢٧- مختار محمد مسعود ( ابين - لودر)
٢٨- مبخوت عبدالله وعه القطمي المرادي (مراد - مارب)
٢٩- محمد سالم العوذلي (ابين)
٣٠- موسى احمد العيدروس (عدن)
٣١- نادر بكار السيد (عدن)
٣٢- ناصر علي محول( ابين - لودر )
٣٣- نيازي الغنيمي( ابين - الوضيع )
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