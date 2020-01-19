تربويون محتجون يغلقون مبنى وزارة التربية في عدن

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*يمن برس - متابعة خاصة

أغلق تربويون محتجون، صباح اليوم، مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن.



وقال مصدر محلي إن المبنى الواقع بمدينة الشعب أغلق في إطار سلسلة خطوات تصعيدية دشنت بمسيرة جماهيرية بمدينة كريتر وصلت حتى أبواب قصر معاشيق الذي تتخذه الحكومة مقرًا لها .



وتعيش مدارس عدن منذ أيام إضرابا واسعا حيث توقفت العملية التربوية بمجمل مدارس المدينة .



وتأتي وقفة المعملين ضمن وقفات لموظفين حكوميين آخرين بمرافق أخرى يطالبون بمستحقاتهم المالية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أغلق تربويون محتجون، صباح اليوم، مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن.وقال مصدر محلي إن المبنى الواقع بمدينة الشعب أغلق في إطار سلسلة خطوات تصعيدية دشنت بمسيرة جماهيرية بمدينة كريتر وصلت حتى أبواب قصر معاشيق الذي تتخذه الحكومة مقرًا لها .وتعيش مدارس عدن منذ أيام إضرابا واسعا حيث توقفت العملية التربوية بمجمل مدارس المدينة .وتأتي وقفة المعملين ضمن وقفات لموظفين حكوميين آخرين بمرافق أخرى يطالبون بمستحقاتهم المالية.







تربويون يغلقون شوارع عدن



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