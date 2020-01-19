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منها العمى.. أخطار كبيرة لاستخدام المناشف بين أفراد العائلة

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*يمن برس - متابعات

يعتبر تقاسم مناشف الحمام، أمراً شائعاً في المنازل بين الأشقاء والأزواج، ولأنها تستخدم لتنظيف أجزاء مختلفة من الجسم، فإنها تلتقط بسهولة البكتيريا من الجلد، والجانب الخلفي من الجسم، والأعصاب، والمناطق الحساسة، والإبط، وبين أصابع القدم، مما يهدد بالإصابة بأمراض معدية وبعضها خطير.



ويمكن أن تحتوي مناشف المطبخ أيضا على آلاف البكتيريا القولونية الخطرة، التي توجد في البراز وتؤدي إلى تفشي الإسهال والتسمم الغذائي.



وفيمايلي أهم الأمراض التي قد تصيب أفراد العائلة جراء استخدام نفس المناشف، وفقا لموقع"ويب طب" الصحي:



1. التهاب الملتحمة: هي عدوى تصيب العينين وتشمل الأعراض: ألم في العينين، الإحمرار، الحكة والقيح، التدميع.



2. الالتهابات الجلدية: فاستخدام نفس المناشف، أو استعمالها دون غسل، قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات الجلدية بسبب بكتيريا المكورات العنقودية، ويمكن أن تظهر نفسها على شكل طفح جلدي مع إفرازات تشبه القيح والبثور أو الجرب.



3. السيلان: فقد تسبب المناشف الحاضنة لبعض أنواع الجراثيم مرض السيلان،والمرتبط بالإفرازات المهبلية عند النساء.



4. داء المشعرات: وهي عدوى تصيب المهبل، وتشمل أعراضه التصريف المهبلي المفرط المصحوب برائحة كريهة ولون أصفر فاتح، وألم عند التبول، وظهور بقع حمراء في منطقة المهبل.



5. الجرب: وهو مرض جلدي يثير الحكة، تسببه عوامل عدة من بينها تشارك الأدوات الشخصية، يظهر على شكل بثور أو قروح صغيرة في أجزاء معينة من الجسم، وينتشر بين الأصابع، والسطح الداخلي للمعصم، ومنطقة الخصر، والسرة، والأعضاء التناسلية.



6. التراخوما: وهو عدوى بالغة الخطورة يمكن أن تؤدي إلى العمى بسهولة إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد، وتظهر العدوى بتفريغ العين الشبيه بالقيح مع خدش القرنية والملتحمة وتشوه الجفن.



نصائح لتفادي تلك الأمراض

وبحسب موقع "ويب طب" فإن هناك ثمة نصائح يجب الأخذ بها قبل استخدام المناشف في المطابخ والحمامات



- يجب غسل المناشف قبل استخدامها من خلال نقعها فى محلول من الماء والخل الأبيض حتى يحافظ على ثبات صبغة الألوان، ثم غسلها وتجفيفها وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة قبل الاستخدام الأول.



- غسل جميع المناشف باستمرار بمعدل مرتين أسبوعياً على الأقل، لكن إذا كان هناك فرد مريض بالعائلة، فينبغي زيادة عدد مرات الغسيل، مع المحافظة على درجة حرارة الماء فوق 60 درجة مئوية عند غسلها بغية قتل فيروسات الأنفلونزا وغيرها من الفيروسات الخطيرة.



- عدم مشاركة المناشف مع شخص آخر من أفراد العائلة، كما يجب تجفيف المنشفة جيدا قبل وضعها في الغسالة حتى لا تتكاثر البكتيريا داخلها بفعل الرطوبة.



- شراء المناشف المناسبة، إذ يجب أن تكون مصنوعة من القطن بنسبة 100 في المئة .



- تنظيف مناشف الوجه بعد كل استخدام لتتجنب دخول البكتيريا إلى مسام الوجه الحساسة.



- غسل المناشف لوحدها، ومنفصلة عن غيرها من الأقمشة مثل الملابس أو الملاءات، لأن الملابس العادية عادة لاتحتاج إلى الغسيل في درجة حرارة عالية.



- يجب الحذر عند استخدام المناشف في الفنادق والأماكن العامة والتأكد من نظافتها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يعتبر تقاسم مناشف الحمام، أمراً شائعاً في المنازل بين الأشقاء والأزواج، ولأنها تستخدم لتنظيف أجزاء مختلفة من الجسم، فإنها تلتقط بسهولة البكتيريا من الجلد، والجانب الخلفي من الجسم، والأعصاب، والمناطق الحساسة، والإبط، وبين أصابع القدم، مما يهدد بالإصابة بأمراض معدية وبعضها خطير.ويمكن أن تحتوي مناشف المطبخ أيضا على آلاف البكتيريا القولونية الخطرة، التي توجد في البراز وتؤدي إلى تفشي الإسهال والتسمم الغذائي.وفيمايلي أهم الأمراض التي قد تصيب أفراد العائلة جراء استخدام نفس المناشف، وفقا لموقع"ويب طب" الصحي:1. التهاب الملتحمة: هي عدوى تصيب العينين وتشمل الأعراض: ألم في العينين، الإحمرار، الحكة والقيح، التدميع.2. الالتهابات الجلدية: فاستخدام نفس المناشف، أو استعمالها دون غسل، قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات الجلدية بسبب بكتيريا المكورات العنقودية، ويمكن أن تظهر نفسها على شكل طفح جلدي مع إفرازات تشبه القيح والبثور أو الجرب.3. السيلان: فقد تسبب المناشف الحاضنة لبعض أنواع الجراثيم مرض السيلان،والمرتبط بالإفرازات المهبلية عند النساء.4. داء المشعرات: وهي عدوى تصيب المهبل، وتشمل أعراضه التصريف المهبلي المفرط المصحوب برائحة كريهة ولون أصفر فاتح، وألم عند التبول، وظهور بقع حمراء في منطقة المهبل.5. الجرب: وهو مرض جلدي يثير الحكة، تسببه عوامل عدة من بينها تشارك الأدوات الشخصية، يظهر على شكل بثور أو قروح صغيرة في أجزاء معينة من الجسم، وينتشر بين الأصابع، والسطح الداخلي للمعصم، ومنطقة الخصر، والسرة، والأعضاء التناسلية.6. التراخوما: وهو عدوى بالغة الخطورة يمكن أن تؤدي إلى العمى بسهولة إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد، وتظهر العدوى بتفريغ العين الشبيه بالقيح مع خدش القرنية والملتحمة وتشوه الجفن.نصائح لتفادي تلك الأمراضوبحسب موقع "ويب طب" فإن هناك ثمة نصائح يجب الأخذ بها قبل استخدام المناشف في المطابخ والحمامات- يجب غسل المناشف قبل استخدامها من خلال نقعها فى محلول من الماء والخل الأبيض حتى يحافظ على ثبات صبغة الألوان، ثم غسلها وتجفيفها وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة قبل الاستخدام الأول.- غسل جميع المناشف باستمرار بمعدل مرتين أسبوعياً على الأقل، لكن إذا كان هناك فرد مريض بالعائلة، فينبغي زيادة عدد مرات الغسيل، مع المحافظة على درجة حرارة الماء فوق 60 درجة مئوية عند غسلها بغية قتل فيروسات الأنفلونزا وغيرها من الفيروسات الخطيرة.- عدم مشاركة المناشف مع شخص آخر من أفراد العائلة، كما يجب تجفيف المنشفة جيدا قبل وضعها في الغسالة حتى لا تتكاثر البكتيريا داخلها بفعل الرطوبة.- شراء المناشف المناسبة، إذ يجب أن تكون مصنوعة من القطن بنسبة 100 في المئة .- تنظيف مناشف الوجه بعد كل استخدام لتتجنب دخول البكتيريا إلى مسام الوجه الحساسة.- غسل المناشف لوحدها، ومنفصلة عن غيرها من الأقمشة مثل الملابس أو الملاءات، لأن الملابس العادية عادة لاتحتاج إلى الغسيل في درجة حرارة عالية.- يجب الحذر عند استخدام المناشف في الفنادق والأماكن العامة والتأكد من نظافتها.







المناشف استخدام مخاطر



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