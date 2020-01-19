وزير يمني يثير تساؤلات عديدة بتعليقه على استهداف مأرب..ماذا قال؟

*يمن برس -متابعات
اعتبر وزير النقل اليمني صالح الجبواني، جريمة استهداف قوات الجيش في مأرب، استهداف لليمن الجديد.
وقال الجبواني في تغريدة له على تويتر: " جيشنا الوطني يدفع ثمن دفاعه عن اليمن الجديد فإن تقدم لإسقاط الإنقلابيين أستُهدف، وفي ثكناته يُستهدف"
وأضاف: "تأتيه الصواريخ من السماء والأرض في معركته مع أرباب الانقلاب والتمرد في صنعاء وعدن، جراحنا نازفة لكن عزمنا أمضى من الفولاذ لسحق هذه المشاريع".
وتابع: طوبى لهذا الجيش العظيم وجنوده البواسل.
وكان هجوم صاروخي استهدف معسكر للقوات الحكومية في مأرب أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، لم تتبناها أي جهة حتى اللحظة، فيما اتهمت الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بالوقوف وراءها.
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