 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / وزير يمني يثير تساؤلات عديدة بتعليقه على استهداف مأرب..ماذا قال؟
وزير يمني يثير تساؤلات عديدة بتعليقه على استهداف مأرب..ماذا قال؟
الأحد, 19 يناير, 2020 02:12:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
وزير يمني يثير تساؤلات عديدة بتعليقه على استهداف مأرب..ماذا قال؟
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -متابعات
اعتبر وزير النقل اليمني صالح الجبواني، جريمة استهداف قوات الجيش في مأرب، استهداف لليمن الجديد.
 
وقال الجبواني في تغريدة له على تويتر: " ‏جيشنا الوطني يدفع ثمن دفاعه عن اليمن الجديد فإن تقدم لإسقاط الإنقلابيين أستُهدف، وفي ثكناته يُستهدف"
 
وأضاف: "تأتيه الصواريخ من السماء والأرض في معركته مع أرباب الانقلاب والتمرد في صنعاء وعدن، جراحنا نازفة لكن عزمنا أمضى من الفولاذ لسحق هذه المشاريع".
 
وتابع: طوبى لهذا الجيش العظيم وجنوده البواسل.
 
وكان هجوم صاروخي استهدف معسكر للقوات الحكومية في مأرب أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، لم تتبناها أي جهة حتى اللحظة، فيما اتهمت الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بالوقوف وراءها.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
478
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©