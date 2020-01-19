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انهيار جنوني للريال اليمني بعد الاستهداف العسكري في مأرب(الأسعار الآن)
الأحد, 19 يناير, 2020 02:25:00 مساءً

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انهيار جنوني للريال اليمني بعد الاستهداف العسكري في مأرب(الأسعار الآن)
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*يمن برس -خاص
تراجع الريال اليمني بشكل مخيف اليوم أمام الدولار والعملات والأجنبية  بالتزامن مع استهداف عسكري لقوات الحكومة الشرعية في مأرب 

وجاءت  أسعار الصرف اليوم الأحد 19 يناير كما رصدها(يمن برس) على النحو الآتي :


(( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 170
⁦ الدولار     646
⁦ الإماراتي  173
⁦ العماني    : 1660
 ذهب كسر 21 : 27,100

(( أسعار البيع )) 
⁦ السعودي  : 171 
⁦ الدولار     : 651.5 
⁦ الإماراتي 174 
⁦ العماني    1685 
 ذهب كسر 21 : 27,400


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خاص - يمن برس

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