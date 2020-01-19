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انهيار جنوني للريال اليمني بعد الاستهداف العسكري في مأرب(الأسعار الآن)
الأحد, 19 يناير, 2020 02:25:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
تراجع الريال اليمني بشكل مخيف اليوم أمام الدولار والعملات والأجنبية بالتزامن مع استهداف عسكري لقوات الحكومة الشرعية في مأرب
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 19 يناير كما رصدها(يمن برس) على النحو الآتي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 170
الدولار 646
الإماراتي 173
العماني : 1660
ذهب كسر 21 : 27,100
(( أسعار البيع ))
السعودي : 171
الدولار : 651.5
الإماراتي 174
العماني 1685
ذهب كسر 21 : 27,400
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