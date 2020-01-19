 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / سفراء دول أوروبية يصلون العاصمة صنعاء بالتزامن مع تطورات عسكرية خطيرة
سفراء دول أوروبية يصلون العاصمة صنعاء بالتزامن مع تطورات عسكرية خطيرة
الأحد, 19 يناير, 2020 03:08:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
سفراء دول أوروبية يصلون العاصمة صنعاء بالتزامن مع تطورات عسكرية خطيرة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -صنعاء
قام سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا، بزيارة إلى العاصمة صنعاء ، في إطار المساعي الدولية لاستئناف المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين. 

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن السفراء بدأوا اليوم زيارتهم للعاصم صنعاء وذلك للقاء الأطراف اليمنية وتشجيعها على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وتشجيع الجهود الجارية لخفض التصعيد واستئناف المحادثات السياسية.

 وتأتي هذه الزيارة عقب أيام من لقاءات عقدها السفراء الأوروبيون مع الحكومة اليمنية ومنظمات مدنية وشركاء في العاصمة المؤقتة عدن. 

ودعا الاتحاد إلى تسهيل الوصول الإنساني دون عوائق، وتحسين بيئة عمل الفاعلين الإنسانيين، واحترام حقوق الإنسان، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد. 

واعتبر السفراء زيارتهم لصنعاء فرصة لعقد نقاشات إيجابية مع الأطراف اليمنية حول قضايا كثيرة، في ظل استمرار الحرب لنحو 5 سنوات. 

وعبّر السفراء عن قلقهم إزاء المعاناة الإنسانية المستمرة في اليمن، مجددين الدعوة إلى الإنهاء الفوري للنزاع، واستئناف عملية سلام أوسع نطاقاً برعاية المبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
101
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©