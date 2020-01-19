سفراء دول أوروبية يصلون العاصمة صنعاء بالتزامن مع تطورات عسكرية خطيرة

*يمن برس -صنعاء
قام سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا، بزيارة إلى العاصمة صنعاء ، في إطار المساعي الدولية لاستئناف المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن السفراء بدأوا اليوم زيارتهم للعاصم صنعاء وذلك للقاء الأطراف اليمنية وتشجيعها على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وتشجيع الجهود الجارية لخفض التصعيد واستئناف المحادثات السياسية.
وتأتي هذه الزيارة عقب أيام من لقاءات عقدها السفراء الأوروبيون مع الحكومة اليمنية ومنظمات مدنية وشركاء في العاصمة المؤقتة عدن.
ودعا الاتحاد إلى تسهيل الوصول الإنساني دون عوائق، وتحسين بيئة عمل الفاعلين الإنسانيين، واحترام حقوق الإنسان، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
واعتبر السفراء زيارتهم لصنعاء فرصة لعقد نقاشات إيجابية مع الأطراف اليمنية حول قضايا كثيرة، في ظل استمرار الحرب لنحو 5 سنوات.
وعبّر السفراء عن قلقهم إزاء المعاناة الإنسانية المستمرة في اليمن، مجددين الدعوة إلى الإنهاء الفوري للنزاع، واستئناف عملية سلام أوسع نطاقاً برعاية المبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك