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عطل مفاجئ يضرب تطبيق "الواتسآب"
الأحد, 19 يناير, 2020 03:30:00 مساءً

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عطل مفاجئ يضرب تطبيق "الواتسآب"
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*يمن برس -متابعة خاصة
اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر في العالم "واتسآب"، مساء اليوم الأحد، من عطل مفاجئ يضرب التطبيق.

وأشار موقع "داون ديتكتور" إلى أن تطبيق "واتسآب" المملوك لفيسبوك، تعرض لعطل مفاجئ في نسخه العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على هواتف "آيفون" و"ويندوز موبايل".

وأوضح "داون ديتكتور" أن معظم من اشتكوا من عطل واتسآب، اشتكوا من عدم تمكنهم من إرسال صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية مسجلة أو أي ملفات مرفقة.


​ولم يصدر أي رد رسمي من شركة "فيسبوك" أو المسؤولين عن تطبيق "واتسآب"، لتوضيح سبب العطل.

وأظهرت الخريطة الخاصة بالدول التي تعرضت للعطل، فظهر أن معظمها في منطقة الخليج وشمال أفريقيا وأوروبا والهند وماليزيا


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خاص - يمن برس

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