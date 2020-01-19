الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / القوات المسلحة تصدر بيانًا بشأن الاعتداء على مسجد بمعسكر في مأرب

القوات المسلحة تصدر بيانًا بشأن الاعتداء على مسجد بمعسكر في مأرب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة

وجهت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان قادة الوحدات والمسؤولين في مختلف المواقع العسكرية إلى رفع الجهوزية ومستوى الاحتياطات والتدابير الأمنية، بعد الهجوم الذي استهدف مسجدًا بمعسكر للجيش في محافظة مأرب.



جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الذي صدر اليوم بشأن استهداف مسجد بمعسكر الاستقبال في محافظة مأرب.



ونعى البيان "استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة الميامين وعدد من المواطنين إثر استهداف جبان بصاروخ باليستي استهدف المصلين من اللواء الرابع حماية رئاسية ومن منتسبي الوحدات الأخرى وبينهم مدنيين بمحافظة مأرب" حسب البيان.



وعبر البيان عن "أحر تعازيه ومواساته للقيادة السياسية والعسكرية، وزملاء وأسر الشهداء الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها في هذه الحادثة الأليمة وهم يرابطون لأداء مهامهم الوطنية بصدق وإخلاص، سائلاً الله العلي القدير أن يمن عليهم بالرحمة والمغفرة وأن يكتب للمصابين والجرحى الشفاء العاجل".



وأضاف بيان النعي بأن "القوات المسلحة التي قدمت من خيرة قياداتها ومنتسبيها في معركتها الدفاعية عن أهداف الثورة والجمهورية لن يُثنيها المُضي في نهجها المقاوم للكهنوت الإمامي والمشروع الإيراني الهادف لزعزعة أمن اليمن والمنطقة، وستظل القوات المسلحة الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها طموحات ومؤامرات المشاريع الصغيرة، وأن أبناء القوات المسلحة ومعهم كل أحرار اليمن يُدركون أن أي استهداف يطال أبطال الجيش والأمن يكشف حجم ما تلقته الميليشيات من خسائر فادحة ويُثبت تخوف أصحاب هذه المشاريع التدميرية وترقبهم للهزيمة القادمة على أيدي المؤسسة العسكرية الباسلة".



وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني يُدرك بأن هذه الأعمال الإجرامية للميليشيات الإيرانية باستهداف التجمعات ودور العبادة محاولة من الميليشيات للثأر لمقتل الإيراني قاسم سليماني بقتلهم لأبناء اليمن، وهكذا هو تاريخهم الأسود والدموي الذي عُرفوا به منذ نشأتهم، حسب البيان.



واختتم البيان دعوته بالتلاحم ومساندة جهود الجيش في المعركة التي يخوضها لاستعادة الدولة، مجدداً التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأبناء الشعب اليمني كافة في هذا المصاب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجهت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان قادة الوحدات والمسؤولين في مختلف المواقع العسكرية إلى رفع الجهوزية ومستوى الاحتياطات والتدابير الأمنية، بعد الهجوم الذي استهدف مسجدًا بمعسكر للجيش في محافظة مأرب.جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الذي صدر اليوم بشأن استهداف مسجد بمعسكر الاستقبال في محافظة مأرب.ونعى البيان "استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة الميامين وعدد من المواطنين إثر استهداف جبان بصاروخ باليستي استهدف المصلين من اللواء الرابع حماية رئاسية ومن منتسبي الوحدات الأخرى وبينهم مدنيين بمحافظة مأرب" حسب البيان.وعبر البيان عن "أحر تعازيه ومواساته للقيادة السياسية والعسكرية، وزملاء وأسر الشهداء الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها في هذه الحادثة الأليمة وهم يرابطون لأداء مهامهم الوطنية بصدق وإخلاص، سائلاً الله العلي القدير أن يمن عليهم بالرحمة والمغفرة وأن يكتب للمصابين والجرحى الشفاء العاجل".وأضاف بيان النعي بأن "القوات المسلحة التي قدمت من خيرة قياداتها ومنتسبيها في معركتها الدفاعية عن أهداف الثورة والجمهورية لن يُثنيها المُضي في نهجها المقاوم للكهنوت الإمامي والمشروع الإيراني الهادف لزعزعة أمن اليمن والمنطقة، وستظل القوات المسلحة الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها طموحات ومؤامرات المشاريع الصغيرة، وأن أبناء القوات المسلحة ومعهم كل أحرار اليمن يُدركون أن أي استهداف يطال أبطال الجيش والأمن يكشف حجم ما تلقته الميليشيات من خسائر فادحة ويُثبت تخوف أصحاب هذه المشاريع التدميرية وترقبهم للهزيمة القادمة على أيدي المؤسسة العسكرية الباسلة".وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني يُدرك بأن هذه الأعمال الإجرامية للميليشيات الإيرانية باستهداف التجمعات ودور العبادة محاولة من الميليشيات للثأر لمقتل الإيراني قاسم سليماني بقتلهم لأبناء اليمن، وهكذا هو تاريخهم الأسود والدموي الذي عُرفوا به منذ نشأتهم، حسب البيان.واختتم البيان دعوته بالتلاحم ومساندة جهود الجيش في المعركة التي يخوضها لاستعادة الدولة، مجدداً التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأبناء الشعب اليمني كافة في هذا المصاب.







القوات المسلحة بيان إستهداف معسكر



شارك الخبر أصدقاءك:



315

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







